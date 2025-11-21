Unicaja-Baxi Manresa: Último esfuerzo antes del parón

El Unicaja, tras tres semanas jugando lejos del calor de su Carpena, regresa este sábado al Palacio (20 horas/DAZN) para medir fuerzas contra el Baxi Manresa, en un enfrentamiento que vuelve a ser clave en la lucha por estar en la próxima Copa del Rey de Valencia 2026.

Será el último partido antes del parón de selecciones por la Ventana FIBA. Un corte en la competición, al que los cajistas quieren llegar con 5 triunfos, un botín muy interesante pensando en ese objetivo de poder defender el título en la cita del próximo mes de febrero en el Roig Arena.

Zaragoza, bálsamo

La verdad es que el triunfo del sábado en la pista del Casademont Zaragoza ha sido un chute de autoestima para el equipo, que en el tramo final del partido tiró de orgullo y de talento para remontar una situación que parecía imposible.

El Baxi Manresa no lo va a poner nada fácil. Será, seguro, un rival muy peligroso. Es verdad que todavía no ha logrado ningún triunfo como visitante, pero es un equipo con un juego muy vertical y descarado que, si tiene el día, puede amargar al Unicaja y a cualquiera.

Olek Balcerowski estrenará look ante el Manresa. / Unicajab/Photopresss-Mariano Pozo

Kravish, única baja

Si no hay ningún contratiempo de última hora, Ibon Navarro contará con sus 12 jugadores aptos para el partido (solo es baja el lesionado de larga duración David Kravish). Alberto Díaz tiene algunas molestias físicas, aunque espera estar disponible. Olek Balcerowski y Tyson Pérez, que acabaron el choque contra el Casademont Zaragoza con molestias, están recuperados y podrán jugar también frente al cuadro del Bages.

Baxi Manresa renovado

En cuanto a la plantilla del equipo entrenado por Diego Ocampo, los manresanos presentan hasta ocho fichajes con respecto al curso anterior, una auténtica revolución en la que solo continúan Dani Pérez, Retin Obasohan, Max Gaspà, Álex Reyes y Marcis Steinbergs. Entre las llegadas, destaca la del base francés Hugo Benitez, debutante en la Liga Endesa, que se ha convertido en uno de los principales referentes del cuadro catalán, en el que está firmando 13,3 puntos, 5,6 asistencias, 2,4 rebotes y 1,3 robos para 14,6 de valoración. Llega, además, tras completar una sobresaliente actuación en la última jornada en la que consiguió 22 puntos, 8 asistencias y 5 recuperaciones para 29 de valoración en la victoria frente al Hiopos Lleida (99-86).

Junto a él, el veterano Dani Pérez (3,4 puntos, 4,6 asistencias) y Retin Obasohan (8,3 puntos, 1,7 rebotes, 1,4 asistencias) llevan sobre el parqué las manijas del juego de los visitantes.

En el exterior, el internacional español Álex Reyes (11,6 puntos, 5,6 rebotes), Agustín Ubal (7,7 puntos, 2,4 rebotes) y Alfonso Plummer (9,6 puntos) son las principales amenazas desde el perímetro.

En la pintura, Louis Olinde (8 puntos, 4,9 rebotes), Marcis Steinbergs (4 puntos, 2,4 rebotes), Grant Golden (10,1 puntos, 4,6 rebotes) y Kaodirichi Akobundu (6,7 puntos, 2,9 rebotes, 1,7 tapones) completan un juego interior versátil y con mucho físico, al que se ha incorporado a última hora Pierre Oriola, que debutará en ACB en Málaga, tras estrenarse entre semana en el duelo europeo contra el Reyer Venezia.

Factor Carpena

Habrá que ver cómo encara el Carpena el partido. No se va a llenar el Palacio, aunque si los abonados no fallan, habrá un gran ambiente. El equipo necesita a la «marea verde». Y es que, en un partido 10.005 contra 5, todo es mucho más fácil.