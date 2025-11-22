Ibon Navarro, sobre Castañeda: "Repartir minutos no nos hace progresar"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después de la victoria del Unicaja por 105-82 sobre el BAXI Manresa. Se mostró satisfecho por la progresión del equipo, aunque antes de que se vaya casi la mitad de la plantilla a la Ventana FIBA, y habló sobre Chris Duarte y Castañeda: "No puedo hacer bien mi trabajo si me dejo llevar por lo buen chaval que es. No es fácil que los jugadores sin confianza la cojan jugando pocos minutos. Hemos optado por darle más minutos a Chris".

Balance

"Felicitar al equipo por la victoria. Era un rival muy peligroso por el ritmo, por el nivel de tiradores que en cualquier momento meten un parcial, requería un nivel de concentración muy alto. Hemos tenido problemas en el inicio del segundo cuarto y algunos minutos del tercero, pero hemos estado serios. Espero que nos sirva de gasolina para cuando volvamos del parón, si Dios quiere sin lesiones, para seguir".

Golpes de Balcerowski y Duarte

"No creo que tengan ninguna importancia. Olek se ha llevado un golpe en el bloqueo corriendo hacia atrás, le hemos visto y estaba bien. Chris podría haber vuelto a jugar, pero hemos elegido cuidarle".

Sulejmanovic lanza a canasta ante la defensa de Grant Golden. / ACBPhoto

Ritmo del partido

"Hemos batido el récord de posesiones a campo abierto de todas las temporadas. Diría cerca de 50, pero no sé el número exacto. No podíamos renunciar a ello. Hemos aceptado el reto de Manresa. Hemos hecho buen trabajo en rebote. Hemos tenido demasiadas pérdidas, muchas concentradas en el inicio del segundo cuarto. En tantas posesiones y con un equipo que trabaja a todo campo, arriesgando mucho, lo compramos si corríamos. Podíamos haber evitado cuatro, pero debemos estar contentos. La rotación de Tyson se ha quedado corta por faltas, pero hemos alargado otras. Hemos usado el partido para mejorar".

Descanso para los no internacionales

"No cambia nada. Nosotros no planificamos en función de victorias y derrotas. Se van muchos jugadores. El equipo tiene libre hasta el jueves y, a partir de ahí, empezaremos a trabajar otra vez".

Chris Duarte

"Es una pena que se le hayan salido algunos tiros en el primer cuarto, pero eran buenos tiros. Ha encontrado la confianza desde estar bien posicionado, estar bien en defensa, apretar, ayudar en el rebote... Ahí es donde tiene que coger la confianza. Los minutos que tiene no son por los puntos, el equipo está sólido en defensa con él. Si no mete, no pasa nada. Tiene que saber lo que necesitamos de él, sí o sí. Es un buen partido para él y para el equipo. A algunas cosas no le da importancia, pero para nosotros es básico".

Xavier Castañeda

"El tema con Castañeda es complicado. Me siento bastante responsable, pero no puedo hacer bien mi trabajo si me dejo llevar por lo buen chaval que es, por lo pronto que llega y por lo implicado que está. La confianza hay que mantenerla. No es fácil que los jugadores sin confianza la cojan jugando pocos minutos. Hemos optado por darle más minutos a Chris. Repartir minutos y que Chris y Xavi cojan confianza es imposible. Lo hemos entendido. El tema de que nos ayuda más al '1' que al '2', hemos sacrificado eso para meter lo antes posible a Chris. Hay que asegurar que los tenemos a todos bien y después dar el siguiente paso. Repartir minutos no nos hace progresar. Veremos lo que tenemos que hacer a partir de aquí".

'Boquerón' Perry

"Kendrick es un jugador en el que su estado de ánimo es clave para él. Aquí es feliz. Las temporadas en Málaga son el fiel reflejo. Esta muy implicado, feliz, es un malagueño más y ojalá lo sea por mucho tiempo".

+23 y el average

"Manresa es un equipo que, al ritmo que juegas con ellos, te meten triples y bajan la diferencia. La tensión defensiva que te genera Álex cuando está en el campo, también Plummer. Le doy importancia porque lo normal es que vuelvan. Hemos hecho un partido muy completo, con altibajos que te lleva a Manresa, pero es importante. Queda mucho. El average será importante si estamos en la pelea. Tenemos un mes de diciembre complicado. Creo que estamos a un buen nivel en cuanto a progresión. Veremos si se puede seguir yéndose tantos jugadores".

Killian Tillie

"El problema de Killian es físico, tiene un problema en la rodilla y no puede jugar bien. Todo el trabajo que hizo en verano para evitar dolor no le sirvió desde el golpe en Tenerife. Killian estaba menos mal de lo que estaba Tyson. Vamos a ver si se cuida y le cuidan con la selección francesa. Lo perdemos de nuestras manos. Si no le cuidan, volverá mal".