El Unicaja hace los deberes antes del parón FIBA (102-85)

Cayó la quinta victoria liguera. El Unicaja superó este sábado 105-82 al Baxi Manresa en el Palacio Martín Carpena y se va a estas "vacaciones forzosas" por culpa de la siempre puñetera Ventana FIBA con un balance de 5-3 en la clasificación, que no es para tirar cohetes, pero tampoco para ninguna lamentación. Es más, si tenemos en cuenta la dureza del calendario, la lesión de Kravish y el problema con Castañeda... ¡Ni tan mal!

El equipo jugó un partido serio contra los del Bages. No brillante, pero sí más que correcto. Teniendo muy claro lo que tenía que hacer para ganar. El Baxi es verdad que no se rindió nunca, aunque el Unicaja amenazó varias veces con romper el partido. Ellos estuvieron más o menos cerca hasta que en el arranque del último cuarto, el acelerón ya fue definitivo y provocó la rendición de los catalanes.

Por lo que se refiere a los nombres propios, Duarte fue muy protagonista en anotación y en otras cosas, Balcerowski también fue clave en la pintura, la segunda parte de Perry fue eléctrica y el final del partido de Tillie, una lección magistral de básket. Muy bien otra vez el francés, que parece cada vez más cerca de su mejor versión. ¿Castañeda?... Pues ni un segundo. Y eso que Kalinoski solo pudo jugar 8 minutos castigado por 5 faltas personales. Es obvio que el americano de pasaporte bosnio es más pasado que presente en este Unicaja 2025/2026.

Factor Carpena

Tres semanas después, el Carpena volvió a ver a su equipo. No se llenó el Palacio porque este curso le está costando más vender todos los billetes. Supongo que según avancen las semanas, cada vez habrá menos huecos. La verdad es que este equipo se merece que su gente haga el esfuerzo de ayudarles desde la grada, Sea el día que sea y sea a la hora que sea. Han regalado tres años inolvidables a su gente y ahora, que el equipo no va tan sobrado, es momento de estar a tope con ellos.

Duarte jugó un muy buen partido contra el Manresa. / Gregorio Marrero

A toda carrera

El partido fue un pim-pam-pum desde el primer segundo. Los dos equipos quisieron correr... y corrieron. Mucho. El Unicaja comenzó muy acertado y eso le permitió mantenerse siempre por delante en el marcador. Duarte quiso ser protagonista en ataque tomando muchos tiros. Webb III y Kalinoski aportaron también soluciones ofensivas. Atrás, el equipo estuvo intenso y eso llevó al +10 a favor de los verdes, al final del primer cuarto: 25-15.

Cambió radicalmente el partido en el arranque del segundo parcial. Seis faltas personales del Unicaja en los primeros 89 segundos (dos de ellas antideportivas) dieron aire al rival y frenaron el ímpetu de los verdes. Un parcial de 0-9 acercó al Baxi Manresa a solo 1, 25-24. Reaccionó muy bien el Unicaja al achuchón catalán. Con Perry manejando el ritmo del partido, los verdes se fueron otra vez 8 arriba, 32-24.

El Unicaja aprovechó el esprint final del primer tiempo para crecer un poco más en el partido. El equipo se pasó muy bien el balón y el marcador lo agradeció con el 48-36 con el que los dos equipos se fueron a descansar. Medio trabajo estaba ya hecho.

Segunda parte

Duarte volvió a ser protagonista en el arranque del tercer cuarto. El dominicano anotó, reboteó, estuvo muy listo para ensuciar las líneas de pase del rival... El Unicaja se fue de 14. Con el agua al cuello, al Baxi Manresa le salvaron tres triples seguidos de Reyes (2) y Steinbergs. Otra vez se acercó el Baxi a solo 6 (61-55), con poco más de 14 minutos por delante de partido. El marcador hizo la goma. El Unicaja amenazó un par de veces con romper el partido, pero siempre encontró respuesta de un Baxi que entró vivo al último cuarto: 75-66.

Balcerowski, durante el partido entre el Unicaja CB y el BAXI Manresa / Gregorio Marrero

El 85-70, a 7.21 del final, sí que pareció ya la sentencia definitiva. Ocampo paró el partido para intentar convencer a sus jugadores de que todavía había que creer. Pero ya era imposible. El Unicaja se fue de 19, 92-73. Ahí ya empezó el "otro partido", el de mejorar lo máximo posible el average pensando en esos hipotéticos empates que puede haber para repartir los puestos coperos. Al final fue un +23, con el 105-82 final. Muy buen botín.

Vacaciones obligadas

Pues a partir de ahora, medio equipo se irá con sus respectivas selecciones. Llega la Ventana FIBA que dejará a Ibon Navarro con muy pocos jugadores para trabajar. Eso sí, si no pasa nada raro, el lunes o el martes estará aquí Augustine Rubit para pasar el reconocimiento médico y para incorporarse al equipo como sustituto del lesionado de larga duración, David Kravish. Al menos, un aliciente ahora que se corta el calendario.