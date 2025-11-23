Nuevo fichaje
Nuevo fichaje del Unicaja: Augustine Rubit llega este lunes a Málaga
Si el pívot norteamericano supera el reconocimiento médico, el club anunciará oficialmente su fichaje como recambio del lesionado David Kravish
La cuenta atrás para la confirmación del fichaje de Augustine Rubit por el Unicaja ha entrado en su definitiva cuenta atrás. El club espera este lunes el aterrizaje en Málaga del pívot de 36 años y 2.03 metros, una vez acabe su compromiso con el que hasta ahora es su equipo, el Lietkabelis de Lituania, jugando este mismo domingo partido de su Liga frente al Zalgiris.
Reconocimiento médico
Rubit deberá someterse en QuironSalud al reconocimiento médico, único paso ya pendiente para que la entidad de Los Guindos anuncie de manera oficial el fichaje del jugador por el cuadro verde y morado hasta final de la presente temporada.
Sustituto de Kravish
Rubit es el jugador elegido por la dirección deportiva cajista y por el staff técnico para minimizar la baja por lesión de larga duración de David Kravish, que estará en torno a 4 meses más de baja. Tras varias semanas peinando el mercado, surgió la opción del interior texano, aunque con el asterisco de que había que esperar hasta esta fecha del 23 de noviembre para poder ejecutar su salida del Lietkabelis y su posterior llegada al Unicaja.
Veteranía
El club ha apostado por un jugador con gran experiencia en Europa, aunque es verdad que se estrenará ahora en la Liga Endesa vistiendo la camiseta cajista. Rubit ha jugado 143 partidos de Euroliga con cuatro equipos distintos: Brose, Olympiacos, Zalgiris y Bayern. Sus medias en la mejor liga de baloncesto de Europa son: 9.2 puntos, 4.2 rebotes y 11.1 de valoración.
Semana atípica
Rubit llega a Málaga en plenas mini vacaciones del equipo, por culpa del parón por la Ventana FIBA. Rubit trabajará de manera individual hasta que el viernes todos los jugadores no internacionales tengan la primera sesión de trabajo oficial de la semana, al mando de Ibon Navarro, para preparar el próximo choque oficial de los verdes, el sábado 6 de septiembre, frente al Hiopos Lleida de Melvin Ejim.
