Ibon Navarro da 5 días de vacaciones a los jugadores no internacionales del Unicaja

El Unicaja se toma un respiro. Tras la victoria liguera de este sábado frente al Baxi Manresa, llega el parón competitivo de la Ventana FIBA de noviembre, que arranca este mismo lunes, provocará que el próximo fin de semana no haya liga Endesa y que la Basketball Champions League tampoco tenga partidos hasta dentro de un par de semanas.

Seis internacionales

Por ese motivo, Ibon Navarro ha decidido dar unas pequeñas vacaciones a los jugadores que no tienen compromisos con sus respectivas selecciones nacionales. Hay que recordar que los seis internacionales cajistas en esta Ventana FIBA son Alberto Díaz, Kendrick Perry, Xavier Castañeda, Chris Duarte, Killian Tillie y Emir Sulejmanovic. El resto, Nihad Djedovic, Tyler Kalinoski, Jonathan Barreiro, James Webb III, Tyson Pérez y Olek Balcerowski serán los que disfrutarán de esos días de relax, otorgados por el técnico verde.

Cinco días

Las mini vacaciones durarán desde este domingo hasta el próximo jueves, día en el que los jugadores deben ya pernoctar en sus respectivos domicilios en Málaga, para comenzar el viernes a preparar el siguiente compromiso competititvo del club, que será la visita al Lleida del sábado 6 de diciembre, a partir de las 19 horas. En esa sesión de trabajo del viernes, está previsto que se incorpore al equipo Augustine Rubit, pívot elegido por el staff cajista para que sea el sustituto del lesionado David Kravish y que este domingo acaba su etapa como jugador del Lietkabelis de Lituania.