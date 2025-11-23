Así queda el Unicaja en la clasificación tras la jornada 8 de la Liga Endesa

El Unicaja se va al parón de la Ventana FIBA asentado en la zona alta de la clasificación, en el sexto puesto, con un balance de 5-3 y con buena parte del camino ya andado rumbo a la próxima Copa del Rey de Valencia. Los verdes ganaron 105-82 este sábado en el Carpena al Baxi Manresa y sumaron un triunfo importantísimo para seguir a la estela de los mejores en la clasificación.

Líderes

El Valencia Basket y el Real Madrid mantienen su pulso en lo más alto de la clasificación. Los dos ganaron este fin de semana. Los blancos asaltaron Granada (100-111), mientras que el Valencia no tuvo piedad del Bàsquet Girona (98-72). Taronjas y merengues alcanzan el parón con un balance casi perfecto de 7-1.

Trío de perseguidores

Tampoco fallaron esta jornada ninguno de los equipos que están justo por delante del Unicaja en la clasificación. UCAM Murcia, La Laguna Tenerife y Joventut ganaron sus respectivos partidos para igualar en la tabla con un balance de 6-2. El principal mérito es que los tres lo hicieron a domicilio. El UCAM ganó 71-107 en Lleida, el Joventut ganó 76-83 en la pista del MoraBanc Andorra y La Laguna Tenerife superó 76-84 al Casademont en Zaragoza.

Zona de play off

Por detrás del Unicaja, sexto, aunque con una victoria menos (4-4), están en zona de play off el Barça y el Baskonia. Los vascos ganaron el derbi 110-91 para volver a colocarse entre los 8 mejores. Por su parte, el Barça se impuso al Dreamland Gran Canaria en Las Palmas, en el último partido de la jornada, victoria que permite a los blaugranas colocarse en la séptima posición, justo delante de los vitorianos.

Descenso

Una semana más, los dos últimos de la clasificación son el San Pablo Burgos y el Coviran Granada. Ambos con un balance de 1-8.