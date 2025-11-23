Liga Endesa
Así queda el Unicaja en la clasificación tras la jornada 8 de la Liga Endesa
El equipo verde termina la jornada en la sexta posición de la tabla, con un balance de 5-3, en la zona de los «elegidos» para jugar la próxima Copa del Rey de Valencia 2026
El Unicaja se va al parón de la Ventana FIBA asentado en la zona alta de la clasificación, en el sexto puesto, con un balance de 5-3 y con buena parte del camino ya andado rumbo a la próxima Copa del Rey de Valencia. Los verdes ganaron 105-82 este sábado en el Carpena al Baxi Manresa y sumaron un triunfo importantísimo para seguir a la estela de los mejores en la clasificación.
Líderes
El Valencia Basket y el Real Madrid mantienen su pulso en lo más alto de la clasificación. Los dos ganaron este fin de semana. Los blancos asaltaron Granada (100-111), mientras que el Valencia no tuvo piedad del Bàsquet Girona (98-72). Taronjas y merengues alcanzan el parón con un balance casi perfecto de 7-1.
Trío de perseguidores
Tampoco fallaron esta jornada ninguno de los equipos que están justo por delante del Unicaja en la clasificación. UCAM Murcia, La Laguna Tenerife y Joventut ganaron sus respectivos partidos para igualar en la tabla con un balance de 6-2. El principal mérito es que los tres lo hicieron a domicilio. El UCAM ganó 71-107 en Lleida, el Joventut ganó 76-83 en la pista del MoraBanc Andorra y La Laguna Tenerife superó 76-84 al Casademont en Zaragoza.
Zona de play off
Por detrás del Unicaja, sexto, aunque con una victoria menos (4-4), están en zona de play off el Barça y el Baskonia. Los vascos ganaron el derbi 110-91 para volver a colocarse entre los 8 mejores. Por su parte, el Barça se impuso al Dreamland Gran Canaria en Las Palmas, en el último partido de la jornada, victoria que permite a los blaugranas colocarse en la séptima posición, justo delante de los vitorianos.
Descenso
Una semana más, los dos últimos de la clasificación son el San Pablo Burgos y el Coviran Granada. Ambos con un balance de 1-8.
