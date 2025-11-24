Balance
Unicaja 2025/2026: 12 victorias, 4 derrotas... y ¡un título!
El balance numérico del equipo al llegar este parón FIBA de noviembre es mucho más positivo que las sensaciones que hay en el entorno del club con la capacidad competitiva del equipo
Cualquier equipo de cualquier competición firmaría ganar 12 de cada 16 partidos oficiales que juegue. Y si en ese botín se incluye, además, un título, todavía más. Pues esos son exactamente los números que firma el Unicaja en este arranque de temporada 2025/2026, en el que las sensaciones son de que el equipo no arranca, pero los números son de aspirante a todo lo que está en juego.
El Unicaja se va esta semana de parón FIBA después de haber jugado 16 partidos de cuatro competiciones distintas, desde que arrancó el curso. Se reparten entre los 3 de la Copa Intercontinental de Singapur, 1 de la Supercopa Endesa, 8 de la Liga Endesa y 4 de la Basketball Champions League. De ellos, ha ganado 12 y solo ha perdido 4. Cayó en semifinales de la Supercopa Endesa de Málaga, contra el Valencia Basket (87-93) y ha cedido tres veces en lo que va de temporada liguera: contra el Barça (77-83), La Laguna Tenerife (95-79) y Morabanc Andorra (98-74).
12 victorias con mucho premio
La docena de victorias que ya tiene el Unicaja en la mochila le supone haber levantado ya un título y estar en una posición de privilegio de cara al resto de objetivos que tiene por delante el equipo para estos próximos meses. El Unicaja ganó en septiembre la Copa Intercontinental después de sumar tres victorias seguidas ante el Al Ahli SC (61-73), Utsunomiya Brex (68-97) y NBA G League United (61-71). En la Basketball Champions League, ha alcanzado la cuarta jornada de la liguilla con pleno de victorias y el pase directo virtual a la segunda fase, tras ganar dos veces al Mersin de Turquía (97-66 y 77-100), al Karditsa Iaponiki de Grecia (55-72) y al Filou Oostende de Bélgica (102-80). Mientras que en la Liga Endesa, el equipo es sexto, con un balance de 5-3, habiendo ganado al Surne Bilbao Basket (86-68), Dreamland Gran Canaria (72-81), Bàsquet Girona (95-71), Casademont Zaragoza (79-86) y Baxi Manresa (105-82).
Mejores números que sensaciones
Resulta curioso que a pesar de los muy buenos números que presenta este Unicaja 25/26, el ambiente que hay en el entorno del equipo es de cierto pesimismo y, sobre todo, de falta de confianza en el nivel que puede dar esta plantilla. Y es que se ha puesto mucho el acento en cada uno de los cuatro traspiés y se ha valorado menos cualquiera de esas 12 victorias. Hay que reconocer que el día del Andorra, por ejemplo, llamó la atención lo "feo" de la derrota. El equipo no compitió y eso provocó muchas críticas y el enfado de los aficionados. Pero también es verdad que en estas últimas temporadas exitosas y con varios títulos, el Unicaja de Carter, Osetkowski, Kameron Taylor y compañía también ha tenido algún que otro fiasco muy señalado, sobre todo a domicilio. Exactamente igual que lo que pasó hace unas semanas en el Principado.
Margen de mejora
Lo mejor es que cuando acabe la Ventana FIBA y regrese el Unicaja a la competición, el margen de mejora para el equipo será muy alto. Y es que ese 12-4 ha llegado a pesar de la grave lesión de David Kravish, del "caso Castañeda" y de la irregularidad de jugadores llamados a ser importantes este curso en el equipo como James Webb III o Chris Duarte.
A partir de la próxima semana, el Unicaja contará con un nuevo pívot para suplir la ausencia por lesión de Kravish, tendrá también muy pronto un recambio en el perímetro para el ya dado por imposible Castañeda y seguro que encontrará cada vez más regularidad en los fichajes llegados a Málaga el pasado verano. Todos estos factores deben servir para mejorar la imagen y el juego del equipo en un esprint final de año muy exigente. De todas formas, cualquiera firmaría de los próximos 16 partidos, volver a ganar "solo" 12. Yo, desde luego, lo firmo. Seguro que Ibon Navarro, Juanma Rodríguez y Antonio Jesús López Nieto... también.
- Cambia el tiempo en Málaga: temperaturas al alza y vuelven las lluvias
- Ocho detenidos, uno de ellos policía local de Málaga, en una operación con 20 kilos de cocaína
- Comerciantes de Eugenio Gross denuncian el impacto del corte de la calle por las obras del metro de Málaga
- Muere un hombre de 44 años atropellado en la calle Rotonda de Suárez de Málaga
- Millones de bombillas empiezan a iluminar las ciudades por Navidad
- Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
- El Ayuntamiento de Málaga amplía las zonas de sombra y los equipamientos deportivos en el Parque del Oeste
- Sorteo de VPO en Málaga: el lunes se abre el plazo para 253 viviendas en alquiler