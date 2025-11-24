Unicaja 2025/2026: 12 victorias, 4 derrotas... y ¡un título!

Cualquier equipo de cualquier competición firmaría ganar 12 de cada 16 partidos oficiales que juegue. Y si en ese botín se incluye, además, un título, todavía más. Pues esos son exactamente los números que firma el Unicaja en este arranque de temporada 2025/2026, en el que las sensaciones son de que el equipo no arranca, pero los números son de aspirante a todo lo que está en juego.

El Unicaja se va esta semana de parón FIBA después de haber jugado 16 partidos de cuatro competiciones distintas, desde que arrancó el curso. Se reparten entre los 3 de la Copa Intercontinental de Singapur, 1 de la Supercopa Endesa, 8 de la Liga Endesa y 4 de la Basketball Champions League. De ellos, ha ganado 12 y solo ha perdido 4. Cayó en semifinales de la Supercopa Endesa de Málaga, contra el Valencia Basket (87-93) y ha cedido tres veces en lo que va de temporada liguera: contra el Barça (77-83), La Laguna Tenerife (95-79) y Morabanc Andorra (98-74).

Entrenamiento del Unicaja en Singapur antes de ganar la Intercontinental.. / Unicaja

12 victorias con mucho premio

La docena de victorias que ya tiene el Unicaja en la mochila le supone haber levantado ya un título y estar en una posición de privilegio de cara al resto de objetivos que tiene por delante el equipo para estos próximos meses. El Unicaja ganó en septiembre la Copa Intercontinental después de sumar tres victorias seguidas ante el Al Ahli SC (61-73), Utsunomiya Brex (68-97) y NBA G League United (61-71). En la Basketball Champions League, ha alcanzado la cuarta jornada de la liguilla con pleno de victorias y el pase directo virtual a la segunda fase, tras ganar dos veces al Mersin de Turquía (97-66 y 77-100), al Karditsa Iaponiki de Grecia (55-72) y al Filou Oostende de Bélgica (102-80). Mientras que en la Liga Endesa, el equipo es sexto, con un balance de 5-3, habiendo ganado al Surne Bilbao Basket (86-68), Dreamland Gran Canaria (72-81), Bàsquet Girona (95-71), Casademont Zaragoza (79-86) y Baxi Manresa (105-82).

Mejores números que sensaciones

Resulta curioso que a pesar de los muy buenos números que presenta este Unicaja 25/26, el ambiente que hay en el entorno del equipo es de cierto pesimismo y, sobre todo, de falta de confianza en el nivel que puede dar esta plantilla. Y es que se ha puesto mucho el acento en cada uno de los cuatro traspiés y se ha valorado menos cualquiera de esas 12 victorias. Hay que reconocer que el día del Andorra, por ejemplo, llamó la atención lo "feo" de la derrota. El equipo no compitió y eso provocó muchas críticas y el enfado de los aficionados. Pero también es verdad que en estas últimas temporadas exitosas y con varios títulos, el Unicaja de Carter, Osetkowski, Kameron Taylor y compañía también ha tenido algún que otro fiasco muy señalado, sobre todo a domicilio. Exactamente igual que lo que pasó hace unas semanas en el Principado.

Imagen del partido entre el Unicaja CB y el BAXI Manresa de la liga de baloncesto ACB, disputado en el Palacio de Deportes Martín Carpena / Gregorio Marrero

Margen de mejora

Lo mejor es que cuando acabe la Ventana FIBA y regrese el Unicaja a la competición, el margen de mejora para el equipo será muy alto. Y es que ese 12-4 ha llegado a pesar de la grave lesión de David Kravish, del "caso Castañeda" y de la irregularidad de jugadores llamados a ser importantes este curso en el equipo como James Webb III o Chris Duarte.

A partir de la próxima semana, el Unicaja contará con un nuevo pívot para suplir la ausencia por lesión de Kravish, tendrá también muy pronto un recambio en el perímetro para el ya dado por imposible Castañeda y seguro que encontrará cada vez más regularidad en los fichajes llegados a Málaga el pasado verano. Todos estos factores deben servir para mejorar la imagen y el juego del equipo en un esprint final de año muy exigente. De todas formas, cualquiera firmaría de los próximos 16 partidos, volver a ganar "solo" 12. Yo, desde luego, lo firmo. Seguro que Ibon Navarro, Juanma Rodríguez y Antonio Jesús López Nieto... también.