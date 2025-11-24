El Unicaja hace oficial el fichaje de Augustine Rubit

Era solo cuestión de tiempo que llegara el anuncio oficial. Y ni siquiera se ha esperado a que aterrice en Málaga y supere el reconocimiento médico. El Unicaja anunció a primera hora de la tarde de este viernes el fichaje de Augustine Rubit por el club cajista hasta final de la presente temporada 2025/2026.

El comunicado oficial de la entidad verde y morada dice lo siguiente: "El Unicaja ha alcanzado principio de acuerdo para incorporar al pívot Augustine Rubit, de 36 años, 2,03 metros y nacionalidad estadounidense. El vínculo con el jugador será hasta el final de la presente temporada, a expensas de superar el reconocimiento médico.

El jugador llega procedente del Lietkabelis lituano, donde además de la liga del país báltico disputaba la Eurocup, ofreciendo un rendimiento notable y convirtiéndose en una de las referencias interiores del equipo. Todo ello sin perderse ninguno de los encuentros oficiales del conjunto lituano. En la LKL Rubit ha disputado 10 encuentros, promediando 14 puntos, 6.2 rebotes y 21.9 de eficiencia. En cuanto a sus actuaciones en la Eurocup, en los 8 partidos que ha jugado sus medias son de 15.1 puntos, 4.8 rebotes y 18.6 de valoración.

Formación

Formado en South Alabama, Rubit inició su carrera profesional en 2014 en Alemania con los Walter Tigers Tübingen, antes de consolidarse en ratiopharm Ulm gracias a su capacidad física y recursos ofensivos. Su progresión le llevó a competir en clubes de Euroliga como el Brose Bamberg (2017-19), Olympiacos (2019-20), Zalgiris Kaunas (2020-21) y Bayern Múnich (2021-23), donde firmó algunas de las mejores campañas de su trayectoria y llegó a ser reconocido como uno de los interiores más fiables del continente.

Tras una etapa en la liga de Kuwait, Rubit ha regresado este curso a Europa de la mano de Lietkabelis, con el que estaba cuajando una temporada muy sólida antes de su incorporación al conjunto malagueño. Está previsto que el jugador aterrice esta tarde en Málaga y mañana martes pasará reconocimiento médico en el Hospital Quirónsalud Málaga.

Sustituto de Kravish

Hay que recordar que esta incorporación de Augustine Rubit se produce para cubrir la baja de David Kravish, una ausencia significativa en la rotación interior. Rubit cuenta con una trayectoria sólida en Europa, con capacidad para jugar en las dos posiciones interiores por calidad y condiciones físicas. ¡Bienvenido, Augustine!".

Si todo va sin novedad, Rubit pasará reconocimiento médico este martes, será presentado el miércoles y tendrá su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros el viernes, cuando los no internacionales regresen de las mini vacaciones que Ibon Navarro ha dado a los jugadores esta semana.