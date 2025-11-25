Fichaje
Augustine Rubit pasa el reconocimiento médico en Quirónsalud
El pívot cajista madrugó este martes para someterse a los exámenes médicos previos a la confirmación de su fichaje con el Unicaja hasta final de la presente temporada
Augustine Rubit cumplió esta mañana de martes con su primera obligación como jugador del Unicaja. El pívot texano se sometió al reconocimiento médico previo a la confirmación total de su fichaje, que el club ya comunicó el lunes, aunque especificando que a falta de superar este test médico.
Desde Lituania
Rubit llega a Málaga procedente del Lietkabelis de Lituania, equipo con el que ha jugado esta temporada la liga báltica y la Eurocup. Es un pívot de 2.03 metros y 36 años que el club considera la mejor opción para suplir la baja por lesión del lesionado de larga duración, David Kravish.
Rubit se estrenará en España con la camiseta cajista, aunque tienen amplia trayectoria en Europa e incluso en la Euroliga, en la que ha jugado con cuatro equipos distintos: Brose Bamberg (2017-19), Olympiacos (2019-20), Zalgiris Kaunas (2020-21) y Bayern Múnich (2021-23).
