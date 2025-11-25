¿Por qué el Unicaja ha fichado a Augustine Rubit?

Augustine Rubit ya está en Málaga para ponerse a las órdenes de Ibon Navarro. El jugador aterrizó el lunes por la noche en el aeropuerto, se sometió este martes a la primera parte del reconocimiento médico, que tendrá sus últimas pruebas este miércoles, antes de ser presentado el jueves y de que realice su primer entrenamiento con sus compañeros, el viernes. Una semana cargada de «trabajo» para el nuevo pívot cajista, que firma hasta final de la presente temporada 2025/2026.

Tras tres semanas de intensa búsqueda en un mercado especialmente agitado, con varios equipos de Euroliga a la caza de un jugador interior, Rubit fue el pívot que la dirección deportiva del Unicaja y el staff técnico eligieron como la mejor opción posible para responder a la grave lesión de David Kravish, operado de una fractura en el peroné y que no volverá a jugar hasta el próximo mes de abril, en el mejor de los casos.

¿Por qué Rubit?

Pero, ¿por qué Augustine Rubit? ¿Qué tiene el jugador de Texas que no tenían los otros pívots que el club tuvo en su radar? ¿Qué es lo que ha invitado al club incluso a esperar dos semanas por él, hasta que se liberara de su compromiso con el Lietkabelis de Lituania y así poder cerrar oficialmente la operación? Estas son las respuestas a todas esas preguntas...

Experiencia en la elite

Cuando el Unicaja entró en el mercado, una vez se confirmó la gravedad de la lesión de Kravish, una de las primeras cuestiones que se puso sobre la mesa fue buscar un jugador con experiencia. Que fuese capaz de llegar y ayudar de una forma rápida al grupo, sabiendo que se va a encontrar un equipo en plena temporada y con los roles especialmente marcados, como es el caso de la «filosofía» de Ibon Navarro en la dirección cajista.

Se priorizó en la búsqueda intentar que el elegido conociera la Liga Endesa, pero si no era España, que obligatoriamente hubiera jugado en Europa anteriormente, para evitar ese proceso de adaptación siempre farragoso, sobre todo con los fichajes de mitad de temporada.

Augustine Rubit jugaba hasta este pasado domingo en el Lietkabelis. / Lietkabelis

Rubit es verdad que nunca ha jugado en la ACB, pero cumple todos los demás requisitos que buscaban Juanma Rodríguez e Ibon Navarro. Tiene muchísima experiencia en el básket europeo, conoce el juego, sabe perfectamente lo que va a tener que hacer en el Unicaja y tiene ese poso de jugador de «elite» que al club le parece vital para que el refuerzo sea de impacto inmediato, al haber jugado antes Euroliga con hasta cuatro equipos distintos: Zalgiris Kaunas, Bayern Múnich, Brose Bamberg y Olympiacos.

Estado de forma

Una cuestión «decisiva» que los rectores cajistas han tenido en cuenta a la hora de buscar el sustituto de Kravish, es el estado físico del elegido. Era condición imprescindible que no llevara tiempo parado ni tampoco que saliera de una lesión importante. El Unicaja tuvo varios jugadores con este perfil encima de la mesa. Nombres interesantes, de muchísima calidad, pero cuyo estado de salud es una incógnita a día de hoy. En el club tenían claro que necesitaban un refuerzo para ¡ya! Que no les valía fichar a un gran jugador y tener que esperar uno o dos meses para que se pusiera bien físicamente... si es que acababa poniéndose.

Rubit cumple perfectamente esta necesidad del Unicaja de estar preparado para sumar desde el primer minuto. Es un jugador que llega a Málaga directamente de otro equipo, con el que estaba jugando en dos competiciones de forma simultánea. Se ha mostrado con el Lietkabelis a un gran nivel físico, actuando a gran altura tanto en la Liga Báltica como en la Eurocup. El jugador está en perfecta forma y podrá aportar cosas al Unicaja ya desde el primer día, que será la visita liguera al Hiopos Lleida de dentro de un par de fines de semana, una vez concluya la actual Ventana FIBA.

Informes personales positivos

Siempre que el Unicaja busca un jugador en el mercado, el apartado humano es una de las cuestiones que más se vigila, casi tanto como lo estrictamente deportivo. En el club creen a pies juntillas que buena parte del éxito del equipo en estos últimos tres años ha sido tener un vestuario en el que los jugadores se han convertido más en amigos que en compañeros de trabajo.

Dylan Osetkowski, en una entrevista a La Opinión de Málaga, lo dijo hace algunas semanas desde Belgrado: «Lo que más echo de menos de Málaga es a mis compañeros. Son hermanos para mí»... Por eso, ahora no se podía meter en el vestuario a «cualquiera». Era necesario que el elegido tuviera las condiciones personales ideales para cuadrar en el actual plantel cajista.

Rubit también cumple esta exigencia. Con una infancia durísima y varios problemas familiares, el pívot texano es un jugador que ha sabido siempre progresar y elegir el mejor camino posible. Eso le ha forjado una personalidad muy marcada y ser un jugador muy solidario. Es un gran profesional, que agradece siempre que el baloncesto le haya ayudado a él y a su entorno a tener una mejor vida. Los informes recabados sobre el Rubit de fuera de la pista han sido excelentes, tanto o más que los estrictamente deportivos.

Rubit, opción perfecta

Todo lo ya expuesto, además de unos parámetros económicos acordes a las posibilidades del club de Los Guindos, han obrado la oficialidad del fichaje de Augustine Rubit por el Unicaja hasta final de la presente temporada. Está claro que la entidad cajista se lo ha pensado muy bien y no ha tenido prisa a la hora de fichar. Se buscaba un perfil deportivo y humano muy determinado y se ha conseguido aunar en la figura de Augustine Rubit, que se espera sea el refuerzo que el equipo necesita en este momento.