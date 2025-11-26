Perry, Alberto, Castañeda y Sulejmanovic arrancan este jueves para el Unicaja la Ventana FIBA

Mientras los jugadores no internacionales del Unicaja apuran sus últimos días de mini vacaciones y Augustine Rubit se prepara para su primer entrenamiento oficial este viernes a las órdenes de Ibon Navarro, la Ventana FIBA arranca este jueves para cuatro de los seis internacionales que la plantilla cajista tiene en esta convocatoria del mes de noviembre.

Los seis internacionales cajistas. / Unicaja

Bosnia

Los primeros en saltar a la palestra serán el montenegrino Kendrick Perry, el español Alberto Díaz y los bosnios Emir Sulejmanovic y Xavier Castañeda, que a pesar de su situación comprometida en el equipo cajista, con su futuro más fuera que dentro de la entidad verde y morada, sí estará este jueves en Turquía para el partido que su selección, Bosnia y Herzegovina, jugará, a partir de las 18,30 horas, contra el equipo otomano. Solo han viajado 11 jugadores desde Sarajevo hasta Estambul, por lo que parece que Castañeda tendrá protagonismo en la rotación del seleccionador de su país.

Montenegro

Media hora antes, el primer cajista que inaugurará la ventana será Kendrick Perry. Montenegro recibe en Podgorica la visita de Portugal (18 horas), un partido en el que el base cajista regresa a su selección tras un tiempo al margen del equipo nacional.

Kendrick Perry, con Montenegro en el Preolímpico. / FIBA

España

A la misma hora del Turquía-Bosnia se jugará el Dinamarca-España en Farum (18.30 horas), en el que tomará parte el otro base del equipo cajista, Alberto Díaz, que regresa a la selección después de haberse perdido el Eurobasket del pasado verano por una inoportuna lesión. Con Dinamarca jugará Marcus Møller, canterano del club de Los Guindos.

Los otros internacionales deberán esperar para debutar. Tillie lo hará el viernes con Francia, contra Bélgica (20.30 h.) y Duarte lo hará la madrugada del sábado, con Dominicana, visitando a México (3.40 horas).

Chris Duarte, con la camiseta de la República Dominicana. / FIBA

Partidos: Fechas y horarios

Los aficionados podrán seguir los partidos de España en Teledeporte y los del resto de internacionales cajistas en la plataforma Courtside 1891:

Jueves 27

Montenegro-Portugal (18:00 h, Podgorica); Dinamarca-España (18:30 h, Farum) y Turquía-Bosnia (19:00 h, Estambul).

Viernes 28

Francia-Bélgica (20:30 h, Rouen)

Sábado 29

México-Rep. Dominicana (3:40 h, Zacatecas).

Domingo 30

Ucrania-Dinamarca (18 h, Riga); Rumanía-Montenegro (18 h, Pitesti); España-Georgia (19:45 h, La Laguna) y Bosnia-Serbia (20 h, Sarajevo).

Lunes 1

Finlandia-Francia (17:30 h, Espoo).

Martes 2

Rep. Dominicana-México (1:10 h, Santo Domingo).