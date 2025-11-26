Históricos
Trujillo y Butajevas ya lucen en el escaparate de estrellas del Unicaja en el pabellón de Los Guindos
Los dos canteranos ya figuran en el panel histórico de jugadores de la cantera que han debutado con el primer equipo verde y morado
El Unicaja sigue ampliando la nómina de jugadores formados en Los Guindos que alcanzan el primer equipo. Los últimos en hacerlo han sido Manu Trujillo y Artūras Butajevas, integrantes del Unicaja Alhaurín de la Torre. Estos dos jugadores ya se han estrenado oficialmente a las órdenes de Ibon Navarro tanto en la Basketball Champions League como en Liga Endesa y han pasado a formar parte del panel histórico de debutantes del club.
Manu Trujillo
El primero en estrenarse fue Manu Trujillo, que debutó el pasado 17 de diciembre en la victoria malagueña ante el King Szczecin (67-91). El capitán del Unicaja Alhaurín de la Torre, completó 8:54 minutos de calidad, en los que aportó 3 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia, además de forzar dos faltas personales, dejando muy buenas sensaciones en su primera aparición europea.
Artüras Butajevas
El 29 de octubre, llegó el turno de Artūras Butajevas, que disfrutó de 8:55 minutos en el triunfo del Unicaja frente al Filou Ostende (102-80). El ala-pívot firmó un debut notable, con 6 puntos, 4 rebotes y 7 créditos de valoración, mostrando solidez y descaro en su primera actuación con el primer equipo. Posteriormente, el lituano volvió a jugar en el Martín Carpena, esta vez en Liga Endesa, en el partido contra el Bàsquet Girona celebrado el 1 de noviembre.
Reconocimiento del club
Ambos jugadores recibieron este miércoles un reconocimiento especial por parte del club. El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, les hizo entrega de una foto conmemorativa de su estreno y acompañó a los dos canteranos en el momento de descubrir sus nombres en el panel de debutantes. Hay que destacar que este espacio es reservado para quienes han logrado cumplir el sueño de llegar al primer equipo desde la cantera.
Un paso más en sus trayectorias y un orgullo para Los Guindos, que vuelve a ver cómo su trabajo formativo se refleja en el máximo nivel. Todavía, mucho trabajo por delante para estos dos jóvenes jugadores del Unicaja Alhaurín de la Torre de la Liga U que buscan un hueco en el baloncesto profesional
