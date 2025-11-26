¿Cuántas victorias necesita el Unicaja para asegurarse jugar la Copa del Rey de Valencia 2026?

El Unicaja está de mini vacaciones. Ibon navarro ha dado unos días de descanso a sus jugadores no internacionales, mientras el resto preparan con sus respectivas selecciones su participación en la Ventana FIBA de esta semana, en la que medio equipo cajista está repartido por medio mundo.

Buen botín

El equipo ha alcanzado este parón competitivo con un récord de 5 victorias en 8 jornadas, un balance muy positivo y que permite a los verdes estar asentados entre los 8 primeros, esa zona de privilegio de la clasificación en la que se reparten las 7 plazas libres que hay para la Copa del mes de febrero en el Roig Arena, para la que el Valencia Basket tiene asegurada ya su participación en calidad de equipo anfitrión.

¿Nueve o diez triunfos?

Todas las temporadas, una vez avanza la competición, surge la pregunta clave: ¿cuántas victorias se necesitan para estar en la Copa del Rey de baloncesto?... No hay una cifra exacta que a estas alturas de Liga garantice una respuesta matemática a esa pregunta. Pero si se tira de historia y de lo que ha ocurrido tradicionalmente con la lucha por la Copa, se puede asegurar que con 10 victorias el pase es virtual y que incluso 9 triunfos acompañados de un buen average también puede ser suficiente para que un equipo está en febrero luchando por el torneo del k.o.

Nueve jornadas por delante

La verdad es que las cuentas le salen al Unicaja a estas alturas de la Liga. A punto de alcanzar el ecuador de esta primera vuelta, el equipo suma la mitad de lo que necesita para cumplir con el objetivo. Por delante quedan las últimas nueve jornadas de la primera vuelta de la Liga Regular. Si el Unicaja es capaz de ganar 5 o más de esos partidos, estará sí o sí en Valencia en disposición de defender el título copero levantado el pasado mes de febrero en Las Palmas, en la cita de Gran Canaria 2025.

Imagen del partido entre el Unicaja CB y el BAXI Manresa de la liga de baloncesto ACB, disputado en el Palacio de Deportes Martín Carpena / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Si ganara 4 de los 9, habría muchas opciones de tener el billete copero, pero debería acompañar esas victorias con un buen average (diferencia de puntos a favor y en contra), que es el parámetro que deshace los empates en la clasificación al terminar la primera vuelta.

Si el equipo de Ibon Navarro suma tres o menos victorias en estas últimas nueve entregas ligueras, la presencia del vigente campeón de la Copa del Rey en la cita del Roig Arena estará descartada.

Calendario

Nunca es fácil ganar partidos en la Liga Endesa. Sobre todo fuera de casa. Pero lo cierto es que el calendario que tiene por delante el Unicaja de aquí a que se dispute la jornada 17, la última de la primera vuelta y que es la que ejerce el corte copero, parece relativamente asequible. El equipo de Ibon Navarro tiene por delante 5 partidos en casa y solo 4 fuera de Málaga. Por el Martín Carpena pasarán el San Pablo Burgos, el Baskonia, el Joventut, el Coviran Granada y el UCAM Murcia. Los cuatro desplazamientos serán a las canchas del Hiopos Lleida, el Real Madrid, el Breogán y el Valencia Basket.

Perry y Tillie, durante el último partido de Liga. / Mariano Pozo-Unicajab/Photopress

Objetivo

La temporada avanza y el Unicaja mantiene su ritmo en busca de los objetivos. El primero era la Copa Intercontinental, que se saldó de forma más que positiva. El segundo fue la Supercopa Endesa, en el que el equipo cayó en semifinales frente al Valencia Basket. El siguiente era lograr el billete directo a la segunda fase de la Basketball Champions League, que no está todavía logrado de forma matemática, pero sí de manera virtual. Ahora toca el cuarto, el billete para la Copa del Rey. Parece bien encaminado, pero las próximas semanas serán las que decidan si es posible o no. Tiene buena pinta...