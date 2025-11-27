Audige se presentará al Unicaja en la Ventana FIBA con Jamaica

Chase Audige ha sido el elegido por el Unicaja para sustituir a Xavier Castañeda en el equipo de Ibon Navarro. Formado en Estados Unidos, sin demasiado bagaje en Europa, la 'marea verde' guarda expectante a conocer más de quien va a ser su próximo jugador y la buena noticia es que se va a presentar en sociedad en la Ventana FIBA con Jamaica este mismo fin de semana.

Ventana FIBA

El estadounidense de pasaporte jamaicano disputará los primeros partidos clasificatorios para el Mundial de Catar 2027. Debutará la madrugada del viernes al sábado, a partir de las 00.10 horas (horario español) contra Puerto Rico. A partir de las 03.40 horas, tomará partido Chris Duarte con República Dominicana frente a México.

Después, de la madrugada del lunes al martes, habrá que tener doble pantalla para ver a los dos representantes cajistas en la Ventana FIBA de América. A las 01.10 horas, Duarte volverá a encontrarse con México, mientras que Audige lo hará frente a Puerto Rico en ese segundo encuentro en el que la afición del Unicaja podrá conocer más en profundidad. Jamaica llega a esta cita después del preclasificatorio y sin jugadores NBA, por lo que el próximo fichaje malagueño podría asumir galones para intentar avanzar hacia la segunda fase.

Aterrizaje en Málaga

A partir de ahí, comenzará la cuenta atrás para que su llegada a Málaga sea una realidad, siempre y cuando terminan las negociaciones de cerrarse para entonces. Si la resolución es favorable, como así parece, tomará su primer avión con destino a la Costa del Sol. Habrá que ver si necesita algún avión intermedio hacia Bosnia para trasladarse definitivamente al sur de España, pero será una vuelta que se dilate en el tiempo pensando en la visita al Hiopos Lleida en Liga Endesa.

Chase Audige, en el Bosna KK, está cerca de llegar al Unicaja. / FIBA Europe Cup

Sea como fuere, Juanma Rodríguez ya está culminando la que es su última operación por el momento. Por atrás, estará negociando con algún equipo la salida de Castañeda. Algunos equipos ACB han preguntado por él, también puede tener buen cartel en Francia donde llegó a ser el segundo máximo anotador. El paso de los días acelerará los movimientos. Augustine Rubit ya entrena como jugador del Unicaja y Chase Audige podría ser el siguiente.