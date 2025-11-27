Augustine Rubit y su "esperanza de jugar en el Unicaja desde la Euroliga"

El Unicaja ya tiene al ansiado sustituto de David Kravish: Augustine Rubit, presentado este jueves. Después de haber pasado todos los exámenes médicos, Ibon Navarro ya cuenta con el pívot que necesitaba para complementar a Olek Balcerowski y a Emir Sulejmanovic, y llega con mucha ilusión cumpliendo la "esperanza de jugar en el Unicaja desde la Euroliga".

Valoración de la dirección deportiva

Juanma Rodríguez valoró la llegada del estadounidense: "Pasó lo de David. Todos sabemos cómo está el mercado con más equipos Euroliga, todo el mercado asiático. Es muy difícil acceder a jugadores. Nos llegó la información de que acaba su contrato temporal el 23 de noviembre. Intentamos incorporarlo antes. El club dijo que sí, pero después optaron por que cumpliera contrato. Hablé con Ibon y coincidimos en que podía ser el jugador: experiencia en Europa, adaptación a nuestro baloncesto, inteligente... Se le va a cuidar para que nos dé un buen rendimiento en menos minutos que en Lietkabelis. Era muy difícil encontrar un jugador en esa posición de la calidad de Augustine".

Descartado el poder fichar a un jugador del perfil de Kravish, no hubo muchas dudas. Juanma Rodríguez reconoció "algún nombre más atlético e intimidador", pero "cuando salió esta opción no podíamos dejarla pasar. La información era extraordinaria. Tiene interiorizado que viene a ayudar y que puede hacer mejores a sus compañeros en el sistema que ha construido Ibon para todos los jugadores", a lo que añadió sobre el pasaporte utilizado: "Sabiendo que si gastábamos la plaza de norteamericano estábamos condenados, dimos el paso adelante".

Augustine Rubit ya posa en el Martín Carpena como jugador del Unicaja. / Álex Zea

Pese a ser un jugador de 36 años, con muchos partidos de Euroliga a su espalda, el estadounidense no dejó de mostrar su ilusión por fichar por el Unicaja. Incluso reconoció que, estando en la máxima competición continental, "tenía la esperanza de que el club me pudiera llamar para jugar. Así que es un honor tener ahora la oportunidad de estar aquí, en un club histórico".

Jugador de equipo

Este jueves ya tuvo sesión en la pista con Ibon Navarro, específicamente de defensa, para poder entrar lo más rápido posible al equipo con un único objetivo: "Soy un jugador de equipo, quiero ganar. Nunca me han obsesionado los puntos, quiero jugar al baloncesto que es lo que amo. Después de la lesión, me di cuenta de que lo único que quiero es disfrutar de lo que hago y ayudar a ganar".

Acerca de su condición física, de lo que queda tras esa lesión del talón de Aquiles, quiso solventar cualquier duda. Ha mejorado su inteligencia sobre la pista, a cambio de perder explosividad, para no saltar y correr tanto. Eso sí, no se esperaba competir con el Unicaja, a sus 36 años, "y es todo un honor porque quiero seguir estando al máximo nivel en la mejor Liga de Europa y en uno de los mejores equipos".

Precisamente, ya conocía al equipo y lo ha venido siguiendo en los últimos años con todos los títulos y todos los jugadores. A alguno de ellos ya lo conocía como es a Nihad Djedovic, con quien jugó en el Bayern de Múnich. También ha coincido ya con algunos en Málaga para adaptarse cuanto antes a "una máquina que está engrasada como grupo".

¿Contrato hasta final de curso?

Por el momento, Augustine Rubit y el Unicaja permanecen unidos hasta 2026, aunque siempre está la puerta abierta a algo más. "Estamos muy ilusionados con su fichaje. No descarto en absoluto que pueda continuar si todos estamos contentos", aseguró Juanma Rodríguez. "Creía que me iba a retirar a los 35. He aprendido después de la lesión que si disfruto el trabajo diario, por qué no seguir".

Habrá que ver qué es lo que acaba ocurriendo. Versátil, entre el cuatro y medio y el '5', destinado a que Ibon Navarro y el cuerpo técnico le saquen el mejor rendimiento. Si la ilusión transmitida por el jugador se traduce en impacto y números, promete dar noticias desde muy pronto.