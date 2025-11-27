Así jugaron los internacionales del Unicaja el primer encuentro de la Ventana FIBA

Ibon Navarro cruza los dedos desde este jueves ante la notable presencia de hasta seis jugadores del Unicaja en la primera Ventana FIBA para la clasificación del Mundial 2027. Kendrick Perry (Montenegro), Alberto Díaz (España) y Xavier Castañeda y Emir Sulejmanovic (Bosnia y Herzegovina) abrieron la participación cajista en el primer partido del parón con sus respectivas selecciones y distintos rendimientos.

Montenegro

Kendrick Perry volvió un año después con la selección de Montenegro y esta primera fase de clasificación para el Mundial 2027 ha empezado muy lejos de lo que esperaban. Portugal le endosó una contundente y abultada derrota por 62-83.

Como ya pronosticaba Ibon Navarro, el base del Unicaja se llevó una importante minutada en sus piernas, la mayor de todo su equipo: 29:56 minutos para 10 puntos (5/6 en tiros libres, 1/6 en tiros de 2 y 1/6 en tiros de 3), tres rebotes, seis asistencias y ocho de valoración, además de un -20 en pista. Maquilló sus números en la segunda parte después de una primera bastante más floja.

Kendrick Perry volvió este jueves a un partido oficial con Montenegro. / FIBA

España

La selección de Chus Mateo, con Alberto Díaz como capitán y Paco Aurioles en el cuerpo técnico, empezó su nueva era con una victoria frente a Dinamarca (64-74). Partido tranquilo, pese a que España se complicó un poco la vida en el último cuarto. El jugador cajista necesitó de un par de minutos para recuperar dos balones y forzar otro robo -acabaron siendo cuatro-. Cerró su línea estadística con seis puntos (2/4 en triples), dos rebotes, dos asistencias y ocho de valoración en 21:26 minutos.

El otro jugador malagueño de la selección, Francis Alonso, también participó del triunfo con 11:14 minutos en su casillero personal. Completó la cita con cinco puntos. La 'marea verde' también encontró una cara conocida en Dinamarca. Marcus Moller, canterano y jugador del Unicaja Alhaurín de la Torre, siguió sumando minutos con la absoluta a pocos días de cumplir 19 años. Intentó un triple y dejó un rebote.

Bosnia

Xavier Castañeda y Emir Sulejmanovic, ambos de vuelta a la selección después de varias situaciones controvertidas, tuvieron una importante participación en la derrota de los balcánicos contra Turquía (93-71), vigente subcampeona de Europa dirigida por Ergin Ataman.

Poco o nada tuvo que ver la versión ofrecida por Castañeda con la del Unicaja, al menos al principio. Mientras ya ha salido el nombre del jugador que viene a sustituirle en Málaga, él pareció liberarse con Bosnia. Fue una pieza muy importante, titular en esta nueva etapa del seleccionador Dario Gjergja, como base y como escolta. 11 puntos (1/3 en tiros libres, 2/6 en tiros de y 2/8 en tiros de 3), cinco asistencias y cuatro pérdidas en 29:10 minutos.

Castañeda volvió con Bosnia tras quedarse fuera del Eurobasket. / FIBA

Cerró una noche perfecta desde el tiro Sulejmanovic con 12 puntos (1/1 en tiros libres, 4/4 en tiros de 2 y 1/1 en triples), cuatro rebotes, una asistencia tres recuperaciones y 20 de valoración. Partido para coger mucha confianza después de cumplir ante rivales de la talla de pívots Euroliga como Sertac Sanli y Omar Yurtseven. Ya venía en línea ascendente con el Unicaja y el encuentro ante Turquía lo ha confirmado.