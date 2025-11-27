Juanma Rodríguez, sobre Castañeda: "Habrá decisiones tras la Ventana, tenemos que ser inteligentes"

El Unicaja presentó este jueves a Augustine Rubit como nuevo jugador cajista, un mes después de la lesión de David Kravish, pero había un nombre protagonista sobre la mesa: Xavier Castañeda. El club de Los Guindos está en el mercado para buscarle una salida y su posterior reemplazo, y Juanma Rodríguez no evitó ninguna cuestión: "Habrá decisiones tras la Ventana FIBA, tenemos que ser inteligentes".

"Creo que en cuatro años, si se produce, es una situación en la que vemos al jugador que, por mucho que lo intenta, no sé si porque no ha encajado en el sistema, las cosas no salen. Creo que lo tenemos que intentar es buscar soluciones a situaciones que no funcionan. En años anteriores no se había producido. No hay una razón especial. Cómo trabaja él, cómo entrena, lo que lo quieren los compañeros... El chico, por lo que sea... No es normal acertar con tantos fichajes, ya lo dije. Por parte del cuerpo técnico se ha intentado que tenga un espacio. Seguro que el jugador también lo ha intentado. No sé qué nos hemos perdido desde que se lesiona en febrero con Bosnia que no ha sido el mismo jugador".

Castañeda a Ibon Navarro, en un partido esta temporada. / Álex Zea

La ACB y la Ventana FIBA

También señaló el peaje a pagar de los debutantes en la ACB: "Esta Liga no perdona a nadie. Su tamaño y su capacidad a lo mejor no se ajustan. Nos sirve para aprender de cara al futuro, por eso siempre decidimos traer a jugadores que conozcan la Liga. La actitud de Xavi, entrenar duro cada día es un ejemplo. No jugó nada en Zaragoza, pero celebró cada canasta. Las cosas no salen".

El director deportivo dejó claro que no hay un plazo marcado para acometer el fichaje del sustituto de Castañeda porque hay una clara preocupación como es la Ventana FIBA. El Unicaja ha perdido a sus dos bases como son Alberto Díaz y Kendrick Perry: "Vamos a estar con los dedos cruzados por los partidos de las selecciones. Tenemos que ser inteligentes, vamos a ver cómo llegan. En función de eso, tomaremos decisiones. No queremos perjudicar al chico. La gente lo quiere mucho en el equipo, están un poco tristes por la situación".

Sustituto con pasaporte

Como ya se sabía tras el fichaje de Rubit, el sustituto de Castañeda tendrá que tener pasaporte comunitario o cotonú. "Es más difícil. No hay tantos jugadores de nivel que puedan venir aquí. Aunque esta situación no se hubiese producido, estaríamos en el mercado, siempre lo hemos estado. Nunca puedes relajarte. Ahora es la clasificación por la Copa, vendrá la Copa, la Ventana de febrero...", concluyó.