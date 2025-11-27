El Unicaja negocia el fichaje de Chase Audige como sustituto de Castañeda

El Unicaja ya tiene muy cerca al sustituto de Xavier Castañeda y no habrá que tomar decisiones después de la Ventana FIBA. El club de Los Guindos última el fichaje de Chase Audige para complementar la línea exterior. 1.93 metros, 26 años, estadounidense de pasaporte jamaicano y de similar perfil a su predecesor, recién llegadoa Europa para ir creciendo fuera de las fronteras norteamericanas, según adelantó Chema de Lucas.

Audige milita en estos momentos en el Bosna KK de Sarajevo, este curso en la FIBA Europe Cup. Formado en su país natal, especialmente en el equipo de Northwestern Wildcats, dio el salto al Viejo Continente para competir en el Filou Oostende belga con 24 partidos. Este verano pasó a competir al conjunto bosnio, donde promedia 10.6 puntos, 1.4 rebotes y 0.4 asistencias en siete encuentros.