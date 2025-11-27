Mercado de fichajes
El Unicaja negocia el fichaje de Chase Audige como sustituto de Castañeda
El estadounidense cuenta con pasaporte jamaicano, milita en el Bosna KK y debutaría en Liga Endesa
El Unicaja ya tiene muy cerca al sustituto de Xavier Castañeda y no habrá que tomar decisiones después de la Ventana FIBA. El club de Los Guindos última el fichaje de Chase Audige para complementar la línea exterior. 1.93 metros, 26 años, estadounidense de pasaporte jamaicano y de similar perfil a su predecesor, recién llegadoa Europa para ir creciendo fuera de las fronteras norteamericanas, según adelantó Chema de Lucas.
Audige milita en estos momentos en el Bosna KK de Sarajevo, este curso en la FIBA Europe Cup. Formado en su país natal, especialmente en el equipo de Northwestern Wildcats, dio el salto al Viejo Continente para competir en el Filou Oostende belga con 24 partidos. Este verano pasó a competir al conjunto bosnio, donde promedia 10.6 puntos, 1.4 rebotes y 0.4 asistencias en siete encuentros.
- Adivina qué municipio de Málaga repartirá este domingo 3.000 bocadillos de embutido de manera gratuita
- El mejor parque de Málaga para pasar un día en familia: con lagunas, puentes de madera y atracciones para niños
- Así será la nueva tasa de basura de Málaga: precios y descuentos
- El pueblo de Málaga que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: con mercadillos y guirlandas por todas sus calles
- Málaga construirá hasta 300 VPO en Carretera de Cádiz con el nuevo uso de una parcela municipal
- Hallan el cadáver de una mujer con signos de violencia en una vivienda de Campillos
- Investigadores de Málaga descubren cómo detectar el Alzheimer antes de que la memoria empiece a fallar
- El Ministerio publica el ranking salarial de los alcaldes: estos son los municipios de Málaga a la cabeza