Mercado de fichajes: Chase Audige, ¿el sustituto de Castañeda en el Unicaja?

Este jueves, salió el nombre del jugador elegido por el Unicaja para sustituir a Xavier Castañeda. Chase Audige, estadounidense con pasaporte jamaicano, ahora en el KK Bosna BH Telecom, ocupará la ficha del aún jugador cajista. Sin embargo, no viene a Málaga un base-escolta generador, con puntos en las manos y generación. Habrá que ver qué es lo que saca Ibon Navarro, pero el próximo fichaje desempeña un perfil más cercano al '2/3', solventando otras carencias exteriores.

Audige (1.93 metros, 26 años) se formó en la Universidad de Northwestern Wildcats. Intentó dar el salto a la NBA mediante el Draft, pero no fue elegido. Alternó varios contratos en la G-League y fue en la temporada 2024/25 cuando dio comenzó su paso por el Viejo Continente con el Filou Oostende belga como primera experiencia, debutando en la BCL. Este curso estaba jugando en el Bosna de Sarajevo, pero su carrera podría tomar un nuevo rumbo en los próximos días para darle al Unicaja algo distinto de lo que se buscaba con Castañeda.

El próximo fichaje no es un base-escolta, sino más bien un escolta-alero. Es decir, en cuanto a molde, salvando todas las distancias posibles, encaja más con cubrir algunas de las carencias que dejó la salida de Kameron Taylor, porque todas es imposible, que con la marcha de Castañeda.

Músculo en defensa

Es la línea exterior y su defensa, como prioridad, lo que el club de Los Guindos ha querido reforzar con este movimiento. Audige tiene muy buenas aptitudes en defensa: anticipación, brazos muy largos, intensidad, buena presión sobre el balón y actividad constante con las manos. De la estatura de Tyler Kalinoski, también es una pieza que cumple en ambos lados de la pista.

Curiosamente, es algo que trae de familia. Nacido en Pensilvania, es el menor de siete hermanos y tuvo que hacerse un hueco a base de defender: "Era el que siempre se queda fuera. La única vez que salía a la cancha era entre partidos, cuando estaban eligiendo a los cinco siguientes. De ahí vino mi defensa. Nadie me pasaba el balón. Así que lo único que tenía que hacer era defender, robar balones, coger rebotes y ser el que más trabajaba en la cancha", reconocía hace algunos años en una entrevista. Además, en su etapa universitaria, recibió algunos galardones defensivos, además de entrar en algunos de los mejores quintetos.

Chase Audige ha sido el líder del Bosna de Sarajevo. / FIBA

Puntos con irregularidad

En lo que se refiere al ataque, es algo más irregular. Penetra muy bien hacia canasta con la mano derecha, utiliza mucho la potencia de sus piernas para dejar atrás a rivales de mayor estatura. Tiene muchos fundamentos técnicos para moverse por la zona y es un gran anotador en el tiro de media distancia.

Es en el triple donde tiene porcentajes muy irregulares. Esta temporada, entre la Liga Adriática y la FIBA Europe Cup, tiene 11 de los 15 partidos disputados con cinco o más triples intentados y un porcentaje total del 36.67%. Es muy difícil, casi imposible, trasladar esas cifras a un contexto como el del Unicaja. Sin ser un gran especialista, puede ser fiable con ritmo y continuidad.

¿Y la generación?

Lo que está claro es Audige no ha ejercido de base en el Bosna, que era lo que buscaba Ibon Navarro con Castañeda para dar descanso a Kendrick Perry y a Alberto Díaz. El próximo fichaje ha subido alguna vez el balón, ha repartido alguna asistencia, pero no ha sido su principal cometido. En su etapa en Bélgica sí que se prodigó en mayor medida que en Bosnia como asistente.

Kendrick Perry ha vuelto esta semana con Montenegro. / FIBA

Entonces, si alguno de los bases mínimamente se resfrían, ¿con quiénes podrá contar el cuerpo técnico? Kalinoski ha dado un importante paso adelante en lo que a generación sobre bote se refiere. Chris Duarte también ha mostrado muy buena visión de juego, mientras que Nihad Djedovic ha jugado en algún momento muy puntual de su carrera como director de juego. Es un puzzle interesante el que le queda a Ibon Navarro.

Fichaje tras la Ventana FIBA

Hasta entonces, aún hay que esperar. El estadounidense está concentrado con la selección de Jamaica en los primeros partidos de clasificación para el Mundial 2027, mientras las negociaciones llegan a su punto final. Es el recurso en el que pone ahora el Unicaja todo su foco para, solucionando otros problemas, mejorar el rendimiento global del equipo, ahora sin Castañeda.