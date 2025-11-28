Killian Tillie debuta en Francia con victoria

Killian Tillie tuvo este viernes su ansiado debut con la selección absoluta de Francia. Había sido un jugador fundamental en las categorías inferiores, pero el salto a la NBA y los posteriores problemas físicos le privaron de jugar en el primer equipo... hasta ahora. Contra Bélgica, en el primer encuentro de clasificación para el Mundial 2027, el ala-pívot del Unicaja se estrenó con victoria por 79-63 y cinco puntos.

Debut de Tillie

Es una de las grandes preocupaciones de Ibon Navarro en este éxodo multitudinario. "Todo el trabajo que hizo en verano para evitar dolor no le sirvió desde el golpe en Tenerife. Killian estaba menos mal de lo que estaba Tyson. Vamos a ver si se cuida y le cuidan con la selección francesa. Lo perdemos de nuestras manos. Si no le cuidan, volverá mal", reconoció tras el último partido de Liga Endesa tras las molestias del francés.

Disputó 13:40 minutos con cinco puntos (1/2 en tiros de 2 y 1/2 en triples), dos rebotes y una asistencia sin muestra evidente de molestias físicas. Pudo haber jugado más, pero esas tres faltas y el despegue final de su selección le mantuvieron en el banquillo. Cerró la línea estadística con siete de valoración y un impacto de +9 en pista.

Ventana FIBA

Esta madrugada, en cuestión de horas, Chris Duarte vuelve a competir con República Dominicana tras su ausencia por molestias físicas en la FIBA AmeriCup. A partir de las 03.40 horas, se enfrentará a la selección de México. Un poco antes, desde las 00.10 horas, la 'marea verde' podrá ver en directo al jugador elegido por la dirección deportiva para sustituir a Xavier Castañeda: Chase Audige. El estadounidense jugará con Jamaica frente a Puerto Rico.