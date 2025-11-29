Domingo de Ventana FIBA para 4 jugadores del Unicaja: Perry, Alberto, Castañeda y Sulejmanovic

Cuatro jugadores del Unicaja tienen partido internacional este domingo. Será el segundo y ya último turno de esta Ventana FIBA de noviembre para Perry, Alberto Díaz, Xavier Castañeda y Emir Sulejmanovic.

Montenegro

El primero en jugar este domingo será el base Kendrick Perry. Montenegro visita Rumanía a partir de las 18 horas. Partido importante para los balcánicos después de su derrota del jueves en casa ante Portugal. Perry es un jugador muy importante en los esquemas de Montenegro, por lo que es bastante probable que al base cajista le caiga una buena minutada en pista rumana.

España

Alberto Díaz jugará en La Laguna Tenerife con España, a partir de las 19.45 horas. El base canterano de Los Guindos es una de las piedras angulares de esta primera convocatoria de Chus Mateo con la selección nacional, por lo que también hay que prever que tenga mucho protagonismo, sobre todo porque la lesión de Jaime Fernández también puede provocar repartos distintos de roles entre los jugadores del perímetro. España recibe a Georgia en un duelo en el que La Familia puede dar un salto importante en la lucha por la plaza mundialista.

Alberto Díaz, jugador del Unicaja. / FIBA

Bosnia Herzegovina

También juegan este domingo con Bosnia Xavier Castañeda y Emir Sulejmanovic. Los dos jugadores del Unicaja tuvieron mucho protagonismo el pasado jueves en la derrota bosnia en la pista de Turquía. Castañeda, que no cuenta para Ibon Navarro y al que el club está buscando una salida, sí tiene un rol importante en su selección. Al igual que "Sule", uno de los mejores en el partido contra los otomanos.

Xavi Castañeda, con la camiseta de Bosnia. / FIBA

Vuelta a casa

Una vez que este domingo los cuatro internacionales cajistas jueguen sus respectivos partidos, emprenderán el viaje de regreso a Málaga. La idea es que a lo largo del lunes todos ellos aterricen en Málaga para ponerse a las órdenes de Ibon Navarro, que ya prepara desde el viernes con los no internacionales el próximo duelo liguero del Unicaja, que visitará el sábado 6, desde las 19 horas, la pista del Hiopos Lleida de Melvin Ejim. También volverá a Málaga Marcus Möeller, que está jugando esta Ventana con Dinamarca y que este domingo visitará en Riga a Ucrania (18 horas).

Partidos: Fechas y horarios

Los aficionados podrán seguir los partidos de España en Teledeporte y los del resto de internacionales cajistas en la plataforma Courtside 1891:

Domingo 30

Ucrania-Dinamarca (18 h, Riga); Rumanía-Montenegro (18 h, Pitesti); España-Georgia (19:45 h, La Laguna) y Bosnia-Serbia (20 h, Sarajevo).

Lunes 1

Finlandia-Francia (17:30 h, Espoo).

Martes 2

Rep. Dominicana-México (1:10 h, Santo Domingo).

Puerto Rico-Jamaica (1:10 h, San José).