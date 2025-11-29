Minutada y victoria para Chris Duarte en la Ventana FIBA

Los seis jugadores del Unicaja presentes en la Ventana FIBA ya han completado la primera jornada de esta cita internacional. El último en jugar fue el dominicano Chris Duarte, que fue parte importante de la victoria 85-92 de su selección en México, esta pasada madrugada (hora española).

Duarte

Duarte fue el jugador que más minutos estuvo en cancha: 31.21 minutos, en los que aportó 13 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, para un total de 19 de valoración.

Duarte, en el partido de la pasada madrugada. / FIBA

Los dos máximos anotadores de Dominicana en esta cita disputada en el Gimnasio Marcelino González de México DF fueron dos caras muy conocidas de la Liga Endesa: Andrés Feliz (Real Madrid) anotó 21 puntos y Jean Montero (Valencia Basket) sumó 20.

Audige

También jugó esta pasada madrugada, en esta ocasión con la selección de Jamaica, Chase Audige, jugador con el que el Unicaja tiene un principio de acuerdo para que se incorpore a las filas del cuadro verde y morado a partir de la próxima semana, en lugar de Xavier Castañeda, al que se le busca estos días una salida.

Chase Audige, durante el partido de Jamaica en Puerto Rico. / FIBA

Jamaica ganó en Puerto Rico 90-92, con una buena actuación del futuro jugador cajista, excepto en el lanzamiento exterior, en el que estuvo muy desacertado (0/8 en triples). Audige aportó a la victoria de su selección 11 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, para un total de 11 de valoración en 31.52 minutos sobre la cancha, el segundo jugador de su selección más utilizado solo por detrás del base del Pau Orthez francés Andrrew Thelwell, que jugó 36.08 minutos.

Partidos: Resultados, fechas y horarios

Los aficionados podrán seguir los partidos de España en Teledeporte y los del resto de internacionales cajistas en la plataforma Courtside 1891:

Jueves 27

Montenegro-Portugal (62-83); Dinamarca-España (64-74) y Turquía-Bosnia (93-71).

Viernes 28

Francia-Bélgica (79-63)

Sábado 29

México-Rep. Dominicana (85-92).

Puerto Rico-Jamaica (90-92).

Domingo 30

Ucrania-Dinamarca (18 h, Riga); Rumanía-Montenegro (18 h, Pitesti); España-Georgia (19:45 h, La Laguna) y Bosnia-Serbia (20 h, Sarajevo).

Lunes 1

Finlandia-Francia (17:30 h, Espoo).

Martes 2

Rep. Dominicana-México (1:10 h, Santo Domingo).

Puerto Rico-Jamaica (1:10 h, San José).