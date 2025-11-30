Así será el "nuevo" Unicaja 2025/2026 con Rubit y ¿Audige?

Mientras que la Ventana FIBA apura sus últimos coletazos, el Unicaja ya trabaja, con Ibon Navarro al mando, preparando el regreso a la competición, que para los verdes será el próximo sábado 6 de diciembre, desde las 19 horas, visitando la pista del Hiopos Lleida de Melvin Ejim.

No se puede hablar de borrón y cuenta nueva en el Unicaja 2025/2026, sería muy exagerado, pero lo cierto es que a partir de ahora veremos un nuevo equipo, con un par de caras nuevas en la plantilla y, sobre todo, con roles distintos en casi todos los demás jugadores, por la llegada de sus dos nuevos compañeros.

Augustine Rubit

De momento, está confirmado ya el fichaje de Augustine Rubit. El nuevo pívot cajista sustituirá en el plantel a David Kravish, lesionado hace ya un mes. El jugador de Houston llegó a Málaga la semana pasada y ya se entrena con el Unicaja desde el pasado viernes. Si todo transcurre con normalidad, se estrenará con la camiseta cajista en el partido del próximo fin de semana en cancha ilerdense.

Rubit, en el Carpena / Álex Zea

Chase Audige

Rubit es muy posible que no sea la única cara nueva que presente el Unicaja en Lérida. El club de Los Guindos podría anunciar en las próximas horas el fichaje de Chase Audige procedente del Bosna de Sarajevo y de la selección de Jamaica, con la que está jugando esta misma Ventana FIBA. Su llegada al perímetro cajista será para ocupar la plaza de Xavier Castañeda, jugador que en los últimos partidos no ha tenido ningún protagonismo en el equipo y al que se le busca salida: ¿Coviran Granada? ¿Liga francesa?...

Cambio de roles

La presencia segura de Rubit y, a falta de confirmación oficial, de Audige, hará que el Unicaja cambie bastante su "fisonomía" a partir de ahora. Y es que ni Rubit juega como David Kravish ni Audige tiene el mismo perfil que Castañeda, lo que supondrá un cambio importante en la manera de jugar al baloncesto del equipo, por esas dos caras nuevas y también por cómo eso afectará a los roles del resto de jugadores de la plantilla a partir de ahora.

El Unicaja celebra su última victoria liguera, frente al Baxi Manresa. / Gregorio Marrero

Juego interior

Con Rubit, la rotación interior gana el jugador que había perdido desde la lesión de Kravish en Tenerife. Ahora, el equipo vuelve a tener dos pívots puros para repartirse los minutos en la posición de "5". Sale beneficiado Olek Balcerowski, que tendrá menos responsabilidad, pero también afecta a Emir Sulejmanovic, que volverá a su posición natural de ala-pívot. Un encaje que puede ayudar mucho al bosnio a centrarse en el rol por el que fue fichado el pasado verano. El efecto dominó de esa nueva reestructuración también le llega a James Webb III, que al ganar una pieza interior más, podrá jugar de alero más minutos por fuera... aunque en el`perímetro también se avecinan novedades.

Juego exterior

Ojo que la línea exterior del Unicaja también va a sufrir novedades. Castañeda ha jugado poco, pero lo que lo ha hecho ha sido más tiempo en el puesto de base que en el de escolta. Chase Audige es un jugador perimetral, pero de otro tipo de juego. Es más un escolta-alero que un combo. De esta manera, el nuevo Unicaja que arranca tras esta Ventana FIBA ganará (una vez se confirme el fichaje) un escolta más en la rotación. Audige podrá jugar en las dos posiciones del perímetro, dará consistencia defensiva al equipo y polivalencia, aunque no tanto generación ni anotación, al menos de forma compulsiva.

La llegada de Audige, obviamente, también afectará a los de alrededor. Duarte ha jugado muchos minutos de "2", esos que en principio estaban destinados a Castañeda. Ahora, Ibon Navarro deberá recolocar en el perímetro a Djedovic, a Kalinoski y al propio dominicano, compartiendo minutos en pista con el nuevo fichaje. Quizás Barreiro, de toda la plantilla, es el que menos variará su rol en este nuevo panorama que empieza ahora para el Unicaja 2025/2026, aunque seguro que también hay "algo" de pizarra para el gallego.

Ibon Navarro, durante un entrenamiento del Unicaja en el Palacio Martín Carpena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Lleida, primera estación

El partido del próximo sábado será el primero del "nuevo" Unicaja que viene. Ese día estará ya Augustine Rubit y está hora por ver si también será el primer partido de Chase Audige. Sea con uno o con los dos fichajes, lo que está claro es que el equipo será ya otro a partir de ahora, con el billete copero como primer gran objetivo.