Perry, Alberto, Sulejmanovic y Castañeda vuelven ya a Málaga

Ibon Navarro ya espera en Málaga la llegada de cuatro de los seis jugadores internacionales del Unicaja presentes en la Ventana FIBA. Kendrick Perry, Alberto Díaz, Emir Sulejmanovic y Xavier Castañeda regresan este lunes a Málaga para ponerse a las órdenes del técnico cajista.

Lo primero de todo será confirmar que los cuatro llegan en buenas condiciones físicas. Después, el técnico cajista es probable que les dé algo de descanso, tras sus experiencias con sus respectivas selecciones nacionales. Incluso Castañeda, que hizo este domingo un partidazo ante Serbia, podría ya ni entrenar con el equipo, si se confirma su salida del club verde.

Montenegro

Kendrick Perry cerró la Ventana con la selección de Montenegro con victoria en pista de Rumanía. El equipo balcánico se impuso 75-80, con un doble-doble del base del Unicaja: 16 puntos, 10 asistencias, 4 rebotes y 16 de valoración, en 32.43 minutos sobre la cancha. Muchísimos minutos para el de Montenegro, que llegará bastante cansado a "casa".

Kendrick Perry. / FIBA

España

Alberto Díaz también acabó la Ventana con victoria. La España de Chus Mateo se impuso 90-61 a Georgia en La Laguna. Buen botín para La Familia en esta doble cita de noviembre con doble victoria, ante Dinamarca y esta contra Georgia. Alberto Díaz aportó 9 puntos, 3 rebotes, 1 asistencias y 11 de valoración, en 15.55 minutos, en el triunfo del equipo nacional ante los georgianos.

Alberto Díaz jugó un gran partido contra Georgia. / FIBA

Bosnia Herzegovina

Por su parte, Emir Sulejmanovic y Xavier Castañeda no tuvieron la misma suerte y la selección de Bosnia perdió en Sarajevo contra Serbia por 72-74. Sulejmanovic aportó 11 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

Por su parte, Castañeda, que todavía es jugador oficialmente del Unicaja, aunque está viviendo sus últimas horas como cajista, hizo un partidazo este domingo con su selección. De hecho, fue el mejor de su equipo con diferencia: 19 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias en 32.39 sobre el parqué. Numerazos, incluidos 4 de 6 en triples.

Xavi Castañeda hizo un gran partido con Bosnia. / FIBA

Francia, República Dominicana... y Jamaica

Los otros dos jugadores internacionales del Unicaja, Killian Tillie y Chris Duarte, todavía tienen este lunes que acabar sus respectivos compromisos con su equipo nacional. Tillie juega este lunes a las 17.30 horas con Francia en pista finlandesa. No se le espera al ala-pívot galo en Málaga hasta este martes.

Todavía tardará más en llegar a la capital de la Costa del Sol Chris Duarte, que juega a la 1.30 de la madrugada del lunes al martes (hora española) con la República Dominicana frente a México.

A esa misma hora jugará también Chase Audige, jugador con el que el Unicaja tiene un principio de acuerdo para que se incorpore a la disciplina verde y morada en lugar de Xavi Castañeda, al que se le busca una salida. Audige es internacional con Jamaica, selección que juega en San Juan contra Puerto Rico (1.30 horas).