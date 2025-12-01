La ACB también se verá por Orange TV

La ACB refuerza desde este lunes 1 de diciembre su presencia televisiva con la llegada de DAZN Baloncesto a la plataforma Orange TV, lo que permitirá a los clientes con el paquete 'todo el fútbol' acceder a todos los partidos de la Liga Endesa y del Unicaja, la Copa del Rey y la Supercopa Endesa sin cambios de tarifa.

Según explicó la ACB, los abonados de Orange TV podrán ver los contenidos de DAZN Baloncesto directamente en la aplicación de DAZN o a través de tres nuevos canales lineales -diales 126, 127 y 128- integrados en la interfaz de Orange TV y disponibles en cualquier dispositivo compatible.

"Con esta incorporación, los usuarios tendrán acceso en directo a todos los encuentros de la Liga Endesa y la Copa del Rey, además de las próximas ediciones de la Supercopa Endesa", aseguró la ACB.

La oferta se completa con la presencia de la NBA, que incluirá 180 partidos de la fase regular, el All-Star Weekend, los play offs, las Finales de Conferencia -una en directo y otra a la carta- y las NBA Finals de 2026, que estarán disponibles a la carta.