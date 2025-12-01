Televisión
La ACB también se verá por Orange TV
Los clientes de la compañía telefónica podrán seguir la Liga Endesa, la Supercopa y la Copa del Rey a través de la aplicación de DAZN
EP
La ACB refuerza desde este lunes 1 de diciembre su presencia televisiva con la llegada de DAZN Baloncesto a la plataforma Orange TV, lo que permitirá a los clientes con el paquete 'todo el fútbol' acceder a todos los partidos de la Liga Endesa y del Unicaja, la Copa del Rey y la Supercopa Endesa sin cambios de tarifa.
Según explicó la ACB, los abonados de Orange TV podrán ver los contenidos de DAZN Baloncesto directamente en la aplicación de DAZN o a través de tres nuevos canales lineales -diales 126, 127 y 128- integrados en la interfaz de Orange TV y disponibles en cualquier dispositivo compatible.
"Con esta incorporación, los usuarios tendrán acceso en directo a todos los encuentros de la Liga Endesa y la Copa del Rey, además de las próximas ediciones de la Supercopa Endesa", aseguró la ACB.
La oferta se completa con la presencia de la NBA, que incluirá 180 partidos de la fase regular, el All-Star Weekend, los play offs, las Finales de Conferencia -una en directo y otra a la carta- y las NBA Finals de 2026, que estarán disponibles a la carta.
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la provincia de Málaga?
- Entra en vigor hoy la ZBE y las multas en Málaga: más de 26.000 vehículos tendrán el acceso restringido
- Edificio Vilda en la Carretera de Cádiz: un pequeño jardín botánico en la puerta de su casa
- El pueblo de Granada perfecto para una escapada otoñal desde Málaga: entre montañas y con la mejor gastronomía
- La villa romana mejor conservada de Andalucía y que miles de viajeros aún no saben que existe
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Sanidad vuelve a recomendar la mascarilla en Andalucía: quién debe usarla desde este lunes