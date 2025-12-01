Diciembre para el Unicaja: mercado de fichajes, nuevos roles y final de Euroliga

El Unicaja afronta un mes de aúpa en diciembre. Si estaba marcado en rojo para alcanzar esa velocidad de crucero, los planes han cambiado radicalmente. Habrá un importante reajuste de roles con la llegada de Augustine Rubit y el previsible cambio de fichas entre Xavier Castañeda y Chase Audige. Pues en el plan de Ibon Navarro aparecen siete partidos en 25 días con la clasificación de la Copa del Rey en el horizonte y un calendario de muchísima dificultad.

La semana ya empieza con cierta complejidad ante la llegada escalonada de los internacionales. Kendrick Perry, por ejemplo, vuelve a Málaga promediando más de 30 minutos con Montenegro. Alberto Díaz sí que ha tenido mayor control de su participación, mientras que Emir Sulejmanovic puede haber recibido una inyección de confianza con el protagonismo mostrado en Bosnia. No será hasta mitad de semana cuando el grupo vuelva a entrenar al completo.

Cerrar la BCL y la Copa

Este sábado ya aparece como primer rival el Hiopos Lleida del excajista Melvin Ejim. El equipo de Gerard Encuentra ejercerá de local después de haberse desinflado con dos derrotas consecutivas, aunque mantiene un balance de 4-4 por el 5-3 del Unicaja. Seguidamente, los verdes se tendrán que desplazar hasta Bélgica para retomar la BCL el día 9, martes, contra el Filou Oostende. Oportunidad matemática de cerrar el Round of 16 como primer clasificado del Grupo G.

Otra vez en jornada de sábado, el Recoletas Salud San Pablo Burgos llegará al Martín Carpena. Habrá que ver con qué entrenador porque Bruno Savignani ha estado muy discutido en las últimas semanas. Quien sí podrá estar es Yannick Nzosa, jugador del Unicaja cedido. Si el equipo certifica el pase como líder en la BCL, ese Unicaja-Karditsa Iaponiki del 17 de diciembre estará destinado únicamente a que Rubit y Audige sigan sumando minutos con el grupo.

A ritmo de Euroliga

Y es aquí donde llega la traca final. Un calendario a ritmo de Euroliga, con las fiestas navideñas de por medio y con duelos fundamentales para la Copa del Rey. El 21 de diciembre será el turno del Unicaja-Baskonia, que jugará doble jornada europea previamente contra el AS Monaco y el Barça.

El equipo pasará el 28 de diciembre en el Movistar Arena. Allí espera el Real Madrid del excajista Sergio Scariolo. Y otra vez de vuelta a Málaga porque en menos de 48 horas vuelve a haber otro partidazo: Unicaja-Joventut en el regreso de Ricky Rubio al Palacio en ACB, con un grupo que trae baloncesto de primerísimo nivel. Si los malagueños han aguantado el listón, será un partido importante de cara a los puestos de cabeza de serie.

A la espera de Audige

Mientras tanto, el grupo trabaja a la espera de que lleguen los internacionales y, especialmente, su próximo fichaje: Chase Audige, estadounidense con pasaporte jamaicano. El club de Los Guindos ya tiene un principio de acuerdo con el jugador, militando ahora en el Bosna de Sarajevo, a la espera de que termine su participación en la Ventana FIBA con Jamaica. A la par, Juanma Rodríguez también ultima la salida de Castañeda.

El Unicaja presentó a Augustine Rubit como nuevo jugador cajista. / Álex Zea

Quien sí estará para jugar contra el Lleida es Rubit. El pívot, sustituto de David Kravish, entrena desde el pasado jueves con Ibon Navarro. Tuvo una sesión específica con el entrenador de cara a la defensa y participa con el resto de sus compañeros, los no internacionales, desde entonces.

Serán días muy importantes los que vienen ahora para terminar de cerrar al 100% los movimientos del mercado. A partir de ahí, Ibon Navarro podrá reajustar todas las piezas y empezar a reconstruir un equipo que tiene en el horizonte, este mes de diciembre, dejar lo más cerca posible la clasificación a la Copa del Rey.