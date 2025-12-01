Killian Tillie vuelve a Málaga con derrota de Francia ante Finlandia

La Francia de Killian Tillie cerró este lunes la primera ventana clasificatoria para el Mundial 2027 de Catar con derrota por 83-76 ante Finlandia. Pese a contar con algunos jugadores de Euroliga en plantilla, el ala-pívot del Unicaja volvió a ser tener minutos en una semana muy importante para el jugador tras su debut con la selección absoluta.

Tillie firmó siete puntos (2/2 en tiros de 2, y 1/5 en triples), una asistencia, tres faltas personales, una pérdida, una recuperación, un tapón y cinco de valoración en 16:53 minutos. Apenas anotó el primer lanzamiento de larga distancia que tuvo. Contó con otros dos a pocos segundos del final para acercar a Francia con el 82-76 en el marcador, pero falló ambos, dejando las oportunidades de ganar completamente desiertas.

La buena noticia es que el francés parece volver a Málaga sin ninguna dolencia física. Era uno de los casos más preocupantes para Ibon Navarro, después de que el ala-pívot hubiese jugado los últimos partidos del Unicaja con dolencias en la rodilla, pero ha tenido también un control de minutos con la selección. Regresará para unirse estos días al grupo y ponerse a punto para entrenar ya de cara al Hiopos Lleida.

Últimos internacionales

La representación del Unicaja en el parón internacional llegará a su fin esta madrugada con la participación de Chris Duarte con República Dominicana. Se enfrentará, a partir de las 01.10 horas (horario español), a la selección de México en busca de la segunda victoria.

La 'marea verde' también estará muy pendiente de Chase Audige en Jamaica -a la misma hora frente a Puerto Rico-, en lo que apunta a ser el último partido del estadounidense antes de desembarcar en Málaga para sustituir a Xavier Castañeda. Ambos encuentros se podrán ver a través de la plataforma Courtside 1891 de la FIBA.