Cuenta atrás para la llegada de Chase Audige al Unicaja

El Unicaja ya ha llegado a una de sus fechas marcadas en este mes de diciembre: el final de la Ventana FIBA. Seis jugadores del primer equipo han estado presentes con sus respectivas y selecciones y el mercado fichaje en Los Guindos llega justo ahora al punto culmen. Es cuestión de horas o de muy pocos días que la incorporación de Chase Audige como jugador verde y morado sea oficial.

Fichaje de Audige

El estadounidense de pasaporte jamaicano ha estado jugando con Jamaica los primeros partidos de clasificación para el Mundial 2027. Si bien con Augustine Rubit se esperó a las pruebas médicas para comprobar que no quedaba nada de la grave lesión de talón de Aquiles, con Audige había quedado fijado su paso por la selección americana para certificar que aterriza sin ningún tipo de problema físico.

El club de Los Guindos ya llegó a un principio de acuerdo hace unos días con el agente del jugador para disputar esta temporada en Málaga. Llega procedente del Bosna de Sarajevo, equipo balcánico de la FIBA Europe Cup, y ahora afronta el mayor reto de su carrera en Europa en un equipo que ya es conocido para él. Audige se enfrentó el pasado curso al Unicaja cuando militaba en el Filou Oostende belga.

Chase Audige cambiará el Bosna por el Unicaja. / FIBA

Desde Puerto Rico a Málaga

Después de jugar dos encuentros en Puerto Rico, su destino apunta a Málaga. Al igual que Chris Duarte, tiene que coger un vuelo transatlántico para llegar a Europa y poner rumbo a la Costa del Sol. La idea es que llegue lo antes posible para empezar a trabajar con sus nuevos compañeros y esté lo más integrado de cara a jugar los enfrentamientos contra el Baskonia, el Real Madrid y el Joventut a final de diciembre.

Viene con confianza y con galones. Habrá que ver qué es lo que quiere Ibon Navarro de Audige. Esta Ventana FIBA ha servido de presentación para la que será su nueva afición y lo cierto es que ha mostrado que es un gran defensor exterior, un buen anotador, algo irregular en el triple y con capacidad de ser líder. Ha llevado a Jamaica a dos victorias casi inesperadas después de llegar a este parón mediante un preclasificatorio.

Castañeda, otro asunto por cerrar

Su llegada a Málaga viene a ocupar la ficha de Xavier Castañeda, con el que ya se negocia para encontrarle un nuevo acomodo. En la Liga Endesa hay varios clubes interesados por él y ha demostrado con Bosnia que en otro tipo de contexto diferente al del Unicaja sí puede rendir. Venía de ser el segundo máximo anotador en Francia, pero no ha sido en Los Guindos lo que se esperaba. Al menos, según dicen desde dentro, en el rendimiento en pista.

Es otro de los movimientos que tiene que cerrar Juanma Rodríguez a lo largo de esta semana. En este caso, no hay demasiada prisa. Igual que el deseo es que el nuevo estadounidense llegue pronto para ser una opción contra el Hiopos Lleida o ya de cara a la Basketball Champions League, el mercado no aprieta ni exige inmediatez para desprenderse del combo bosnio.

Así que es importante la actividad en el Unicaja tanto en los banquillos como en la pista. Ibon Navarro ha entrenado con la plantilla a falta de los últimos internacionales. Chris Duarte llegará ya para el entrenamiento del jueves y el anuncio de Chase Audige determinará su disponibilidad para ser una pieza más del equipo verde y morado.