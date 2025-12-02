Duarte y Audige suman 38 puntos para cerrar la Ventana FIBA

El Unicaja ya puede respirar con la Ventana FIBA. Los internacionales terminaron esta madrugada su paso por los primeros partidos de clasificación al Mundial 2027 con buenos rendimientos individuales, aunque resultados dispares. Chris Duarte y República Dominicana perdieron 88-89 frente a México, mientras que Chase Audige -el fichaje cajista que pondrá ya rumbo a Málaga- y Jamaica sí ganaron a Puerto Rico por 92-97.

Chris Duarte

El alero del Unicaja firmó 18 puntos (1/1 en tiros libres, 4/9 en tiros de 2 y 3/6 en triples), tres rebotes, una asistencia, tres pérdidas y una recuperación para 12 de valoración en 29:37 minutos. El equipo de Duarte empezó el partido especialmente enchufado, con una ventaja importante al descanso, pero el encuentro dio la vuelta. México anotó dos tiros libres a tres segundos del final y Jean Montero falló el lanzamiento que les podría haber dado la victoria.

Chris Duarte regresó esta Ventana FIBA con la selección de República Dominicana. / FIBA

"Necesitamos enfocarnos más, seguir trabajando. Es un equipo con mucho talento, pero ahora necesitamos tener cabeza. Tenemos que dar lo mejor de nosotros cuando nos ponemos la camiseta de Dominicana. Todos hacemos sacrificios, no solamente los que estamos fuera. Los que están aquí juegan todo el año. Yo también quiero vacaciones, pero nosotros acudimos llamados a nuestro país para dar lo mejor", afirmó Duarte ante los medios tras el partido.

Chase Audige

Más cargado en las piernas vendrá Audige a Málaga. Es cuestión de tiempo que el estadounidense de pasaporte jamaicano sea oficialmente jugador del Unicaja y lo hará después de haber cosechado dos victorias en la Ventana FIBA para Jamaica, la última esta madrugada 92-97 frente a Puerto Rico.

La próxima incorporación de Los Guindos disputó la friolera de 36:35 minutos con 20 puntos (2/2 en tiros libres, 3/8 en tiros de 2 y 4/11 en triples), un rebote, cinco asistencias y dos recuperaciones para 16 de valoración. Una sucesión de aviones le traerán a Málaga, donde pasará a jugar tras una corta experiencia en el Bosna de Sarajevo.