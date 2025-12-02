Los rivales del Unicaja también se mueven en el mercado: Baskonia, Valencia, Zaragoza...

El Unicaja ha sido el gran agitador del mercado de fichajes en este parón internacional con las llegadas de Augustine Rubit y Chase Audige, a falta de anunciar la salida de Xavier Castañeda. Sin embargo, hay otros movimientos que también se han producido y rumores que prometen dar trabajo a los equipos de arriba.

Baskonia - Hamidou Diallo

Es el gran protagonista en el mercado de fichajes de la ACB en estos momentos. Según la prensa de Vitoria, Diallo ha recibido una oferta muy importante procedente de China, donde ya jugó la temporada pasada. El aún jugador de Baskonia estaba siendo una de las piezas más importantes para Paolo Galbiati y su salida podría dejar un importante hueco a ocupar. Además, hay que tener en cuenta que el conjunto vitoriano está en la pelea por la Copa del Rey.

Hamidou Diallo está muy cerca de marcharse a China procedente del Baskonia. / ACBPhoto

Sin embargo, el club no vería con malos ojos la salida del alero porque dejaría un importante dinero en la caja por su cláusula rescisión, la cual iría destinada a la incorporación de un sustituto y de ese ansiado pívot tras la marcha de Luka Samanic. Además, el contrato de Kobi Simmons llega a su fin el próximo 18 de diciembre, fichaje entonces de emergencia para suplir la lesión de Trent Forrest, que estaría de vuelta la próxima semana.

Valencia Basket - Ethan Happ

El dilema del Valencia con el pívot Ethan Happ ya ha llegado a su fin. El club 'taronja' hizo oficial este lunes la desvinculación del estadounidense de pasaporte de Macedonia del Norte llegó a la ciudad del Turia el 2024, pero apenas disputó 10 partidos antes de una lesión en el pie que le ha tenido un año sin competir. Ahora, después de probarse en entrenamientos, refuerza al Recoletas Salud San Pablo Burgos, rival del Unicaja el próximo 13 de diciembre. Será un rival importante para Yannick Nzosa, cedido por el Unicaja al conjunto burgalés, en la pintura.

San Pablo Burgos - Sergi García

El que sí ha dejado el equipo de Bruno Savignani es Sergi García al llegar a su fin el contrato temporal de dos meses, con una participación de cinco partidos en Liga Endesa. Todo apunta a que su futuro pasará por convertirse en uno de las grandes incorporaciones de Primera FEB.

Bàsquet Girona - Sander Hollanders

El que sí ha prolongado su contrato temporal es Sander Hollanders en el Bàsquet Girona, al menos durante un mes. El escolta llegó al conjunto de Moncho Fernández a final de septiembre y seguirá en tierras catalanas tras promediar un 33.3% en triples y un 75% en tiros de 2.

Casademont Zaragoza - Khalifa Koumadje

Abrió la lata en el parón internacional el Casademont Zaragoza con la incorporación de Khalifa Koumadje, un nuevo fichaje para la pintura maña que aportará sus 224 centímetros. Necesitaba Jesús Ramírez un jugador que mejorase el nivel de Bojan Dubljevic y Joel Soriano -cedido por el Valencia- y, por lo pronto, ha conseguido un jugador que promete jugar muy por encima del oro. Tiene experiencia en Euroliga con el Alba Berlín y ha pasado por el Estudiantes, Rusia, China y la G-League.