El Unicaja anuncia el fichaje de Chase Audige

Ya es oficial: Chase Audige es nuevo jugador del Unicaja, procedente del Bosna de Sarajevo. El club de Los Guindos y el jugador han llegado a un acuerdo para que el estadounidense de pasaporte jamaicano vista la camiseta verde y morada lo que resta de temporada 2025/26. Como ocurrió con Augustine Rubit, la incorporación queda a expensas de que el jueves, una vez llegue a Málaga, supere el reconocimiento médico.

Así, Juanma Rodríguez ya ha cerrado al sustituto de Xavier Castañeda, que en los próximos días saldrá del Unicaja. No obstante, no es un simple cromo de fichas. El jamaicano es un jugador más de perfil escolta-alero, de mucho impacto defensivo y con capacidad para ser el líder anotador. No es un director de juego como venía Castañeda para dar descanso a Alberto Díaz y a Kendrick Perry, sino que es otro perfil.

Dos temporadas en Europa

Natural de Pottstown, Pennsylvania, Audige jugó en los equipos universitarios de William & Mary Tribe (2018-19) y Northwestern Wildcats (2020-23). Una vez que concluyó su periodo en la NCAA, dio el salto en el curso 2023-24 al mundo profesional en la G-League, donde estuvo en el Capital City Go-Go y el Windy City Bulls. Al año siguiente, debutó en Europa, enrolándose en las filas del Filou Oostende belga, con el que disputó la BCL con 14.8 puntos, 4.1 rebotes y 3.2 asistencias.

Precisamente, es un viejo conocido por el Unicaja en uno de esos cruces habituales contra el conjunto belga en la competición continental. Firmó 15 puntos (6/8 en tiros libres, 3/6 en tiros de 2 y 1/3 en triples), cuatro rebotes y tres asistencias en el Sleuyter Arenas con números prácticamente idénticos en su paso por el Carpena: 15 puntos (8/9 en tiros libres, 2/6 en tiros de 2 y 1/3 en triples), cuatro rebotes y cuatro asistencias.

A partir de ahí, fichó por el Bosna-Sarajevo de Bosnia y Herzegovina, equipo con el que disputaba este curso la FIBA Europe Cup, donde ha promediado 13.5 puntos, 2.3 robos, 1.4 rebotes y 1.3 asistencias en ocho partidos. En la ABA League, ha firmado 10,6 puntos y 1,9 robos en 7 encuentros.

Chase Audige viene de jugar dos partidos con Jamaica. / FIBA

Impacto inmediato

Ibon Navarro se asegura un jugador de impacto inmediato. No conoce la Liga Endesa, pero sí que viene de competir con Jamaica en la Ventana FIBA. Dejó 11 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes en el primero, por los 20 puntos, cinco asistencias y dos recuperaciones en el segundo. Ambos acabaron con victoria frente a Puerto Rico en una demostración de que, por condiciones, el estadounidense puede ser importante en Málaga.

Llegará a la Costa del Sol el jueves para pasar el reconocimiento médico en el Hospital Quirónsalud y no será hasta el viernes cuando se una al grupo para entrenar de cara al regreso en Liga Endesa contra el Hiopos Lleida. Habrá que ver cómo han vuelto los internacionales y cómo se encuentran físicamente el resto de jugadores antes de que Ibon Navarro decida si Chase Audige entra en convocatoria o se espera a la BCL.