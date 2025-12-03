Melvin Ejim, el reencuentro con el obrero silencioso que ayudó al resurgir del Unicaja

El Unicaja se reencuentra este fin de semana en Lleida con un rostro perfectamente conocido en Málaga: Melvin Ejim, uno de los jugadores más valorados por la afición durante su etapa en el club entre 2022 y 2025, la segunda de su carrera deportiva en la capital de la Costa del Sol, ya que también vistió de verde y morado el curso 2019/2020.

El reencuentro con Ejim, ahora como rival, supone un recuerdo inevitable para la «marea verde» de lo que representó su figura en el renacer del conjunto malagueño durante esta última etapa en la que el equipo de Los Guindos se ha convertido en un proyecto ganador de títulos.

Nueva era

Ejim llegó a Málaga en un momento de reconstrucción, en plena búsqueda de identidad tras varias temporadas irregulares. Lo hizo aquel verano de 2022 sin ruido, sin cartel de estrella y sin casi expectación, como Kendrick Perry, como Tyler Kalinoski, como David Kravish, como Nihad Djedovic, como Dylan Osetkowski...

Desde el primer momento, quedó claro que encajaba de forma natural en el proyecto que entonces estaba empezando a crear Ibon Navarro en Málaga, tanto por su disciplina táctica como por su entrega del primer segundo al último que estaba en cancha.

Ibon Navarro conversa con Melvin Ejim en un entrenamiento. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Pieza clave del Unicaja campeón

Durante las tres temporadas que vistió de verde y morado, el canadiense-nigeriano se convirtió en una pieza fundamental en la estructura del Unicaja. Sobre todo, en defensa. Era el prototipo de jugador que cualquier entrenador querría tener: intenso, generoso en el esfuerzo, capaz de defender varias posiciones y de aportar equilibrio en ambos lados de la pista. Su presencia permitía quintetos más físicos, más versátiles y más agresivos, elevando el techo competitivo del equipo sin necesidad de grandes cifras individuales.

Melvin Ejim, con el trofeo copero de Badalona 2023. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Copa del Rey de Badalona 2023, el principio de todo

Su papel fue especialmente relevante en la Copa del Rey de 2023, donde el Unicaja protagonizó una de las mayores gestas del baloncesto español reciente. Ejim no apareció en los titulares por puntos o highlights, pero estuvo en todos los momentos clave: ayudas defensivas, rebotes disputados, bloqueos imprescindibles. El tipo de acciones que no siempre aparecen en la estadística, pero que definen a los equipos campeones.

En la Basketball Champions League, su rendimiento también fue determinante. Aportó la experiencia y la solidez necesarias para sostener al equipo en partidos complicados, con un nivel de regularidad que lo convirtió en un jugador de confianza absoluta para Ibon Navarro.

Ejim, en plena acción con el Unicaja. / ACBPhoto

Salida del Unicaja

Su salida el pasado verano del club generó bastante debate entre los aficionados. La verdad es que su marcha no respondió a motivos deportivos, sino a una reconfiguración de la plantilla, que pasó de 14 a 13 jugadores, sacrificando la pieza de Ejim, que acababa contrato el 30 de junio. El club reconoció públicamente su profesionalidad y la afición le despidió con el respeto que se ganan aquellos jugadores que, sin necesidad de protagonismo, dejan una huella profunda e imborrable.

Palmarés y legado de Melvin Ejim en el Unicaja

Durante sus tres temporadas en Málaga (2022–2025), Melvin Ejim sumó seis títulos oficiales, una cifra que lo sitúa entre los jugadores más exitosos de la historia reciente del club. Dos Copas del Rey, dos Basketball Champions League, una Supercopa Endesa y una Copa Intercontinental componen un palmarés que habla del éxito colectivo, pero también del valor individual de un jugador que sostuvo al equipo en momentos decisivos. Pero su legado en Málaga no se resume en títulos, sino en su aportación al ADN que hoy define al Unicaja de la era Ibon Navarro: intensidad, solidaridad defensiva y compromiso absoluto.

Melvin Ejim, jugador ahora del Hiopos Lleida. / ACBPhoto

Rol determinante en el Hiopos Lleida

Hoy, Ejim viste la camiseta del Hiopos Lleida, uno de los equipos que más ha sorprendido en este arranque de Liga. Allí se reencontrará este sábado (19 horas) el Unicaja con él. Con un viejo conocido, con uno de esos jugadores que no solo pasaron por el club, sino que ayudaron a reconstruirlo desde dentro.