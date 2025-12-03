Unicaja: Los descartes vuelven al "plan de Ibon"

Después de casi dos meses sin necesidad de hacer descartes, jugando el Unicaja con solo 12 fichas sus partidos de Liga Endesa y de Basketball Champions League, tras la lesión de David Kravish, el Unicaja vuelve a tener una plantilla larga, que obligará a partir de este próximo fin de semana a Ibon Navarro a tener que dejar en la grada a alguno de sus jugadores.

Doble fichaje

Durante la Ventana FIBA, la plantilla verde y morada ha unido dos nuevas piezas a su plantel. Primero llegó el fichaje de Augustine Rubit, que lleva ya una semana en Málaga trabajando con el equipo y este próximo jueves aterrizará en Málaga Chase Audige, jugador exterior que está llamado a ser el sustituto de Xavi Castañeda en el equipo, aunque por ahora el jugador bosnio sigue formando parte de la plantilla cajista, que suma un total de 14 jugadores, dos más de los que se pueden vestir en cada partido.

Augustine Rubit ya posa en el Martín Carpena como jugador del Unicaja. / Álex Zea

14 jugadores

A la espera de que Castañeda salga del Unicaja rumbo a otro destino, a Ibon Navarro le "sobran" dos jugadores en su actual plantilla para hacer las convocatorias, que obligatoriamente tienen que ser de 12, tanto en la competición nacional como en la internacional. Como quiera que Castañeda no cuenta para el técnico vasco, en realidad son 13 los jugadores del primer equipo con los que verdaderamente cuenta el técnico cajista y que deberá ir rotando a partir de ahora en sus convocatorias.

Descartes

Ibon Navarro hizo un "máster" en descartes el pasado curso, en el que la plantilla del Unicaja 2024/2025 era de 14 profesionales. Afortunadamente, el equipo tuvo muy pocos percances físicos graves durante la temporada, lo que provocó que el entrenador vasco del Unicaja tuviera que dejar fuera del equipo a todos sus jugadores, en más de una ocasión. Una toma de decisiones que, especialmente en las cuatro finales que disputó el equipo, no fue nada fácil, al tener que mandar a la grada a jugadores que estaban en perfectas condiciones para jugar.

Ibon Navarro dirige una sesión de trabajo en el Martín Carpena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Castañeda, el último descarte

Esta temporada ha sido mucho más tranquila en este sentido. Ibon Navarro no ha tenido el "problema" de descartar a algún jugador desde la tercera jornada liguera, cuando el Unicaja recibió en el Palacio Martín Carpena la visita del Barça, un ya lejano 19 de octubre. Aquel día, Xavi Castañeda fue el jugador sacrificado por el entrenador cajista. Hay que recordar que este curso, el Unicaja decidió reducir su plantilla de 14 a 13 jugadores profesionales, por lo que Ibon Navarro solo ha tenido que descartar a un jugador las pocas veces que ha tenido a toda su plantilla sana para jugar.

Después de aquel partido contra los culés, la siguiente cita cajista fue en La Laguna Tenerife. Aquel día, no hubo necesidad de hacer ningún descarte porque Emir Sulejmanovic, con un esguince de tobillo, y Nihad Djedovic, con molestias en el aductor, ni siquiera viajaron hasta Tenerife, por lo que los verdes se presentaron con 11 jugadores en pista tinerfeña, incluido un Killian Tillie que tampoco jugó aquel día por un golpe en la rodilla.

Kravish se retira lesionado en La Laguna. / ACBPhoto-Emilio Cobos

Ese fatídico día en La Laguna fue cuando David Kravish sufrió la grave lesión en el peroné que le ha llevado al quirófano y que ha provocado que en el último mes y medio, el equipo haya contado con solo 12 jugadores en su primera plantilla, los justos para cada convocatoria.

Lleida: ¿uno o dos descartes?

Todo cambia a partir de ahora con los dos últimos movimientos realizados por el club en el mercado. Ahora, con Augustine Rubit y con Chase Audige (mientras Castañeda siga en el equipo) hay 14 jugadores en la plantilla. El próximo sábado, el equipo juega partido de Liga en la cancha del Hiopos Lleida. Ese día volverán los descartes a la vida de Ibon y al día a día del equipo. Parece evidente que Castañeda será siempre uno de los descartes mientras se mantenga en la plantilla cajista, pero habrá que hacer otro más. El de este próximo fin de semana parece también muy evidente que será Chase Audige, que llega el jueves y no le dará tiempo a hacer nada más que un entrenamiento, por lo que su debut en la pista catalana sería una sorpresa. Esto es, al menos, lo que se puede presuponer por el modus operandi habitual de Ibon Navarro en su "plan".