Las 5 armas principales del juego de Chase Audige, el último fichaje en llegar al Unicaja

Chase Audige ya está en Málaga. Este jueves por la mañana, el nuevo fichaje cajista ya pasó el reconocimiento médico previo a su incorporación al equipo verde y morado. La llegada de Chase Audige al Unicaja sirve para tapar el hueco que Xavier Castañeda no ha podido ocupar en la plantilla y que provocará su próxima salida del Unicaja, una vez que el jugador y el club encuentren un nuevo destino que sea del agrado de todas las partes.

El Unicaja incorpora con Audige un perfil de jugador que parece encajar a la perfección en el modelo competitivo de Ibon Navarro: físico, energía y capacidad de ayudar en ataque... aunque no de manera compulsiva.

Estas son las cinco características esenciales del juego de Chase Audige, las que mejor definen qué puede aportar el exterior estadounidense de pasaporte jamaicano al conjunto malagueño a partir de los próximos partidos.

1. Especialista defensivo: manos rápidas y agresividad constante

Audige llega a Málaga con una carta de presentación muy clara: defiende mucho, defiende bien y puede emparejarse con rivales de todas las posiciones del perímetro. Es un jugador agresivo sobre el balón, con manos rápidas por su imponente envergadura de 2.15 metros, a pesar de medir solo 1.93 metros, y con una notable capacidad para impedir líneas de pase. Sus robos y sus rápidas transiciones se amoldan como un guante al tipo de baloncesto que practica este Unicaja de Ibon Navarro.

2. Gran capacidad atlética

Uno de los rasgos más evidentes del juego del nuevo refuerzo cajista es su explosividad física. Audige es rápido, fuerte y muy vertical, capaz de finalizar con potencia cerca del aro incluso ante contactos duros de sus defensores. Esa capacidad atlética le permite ser útil en ambos lados de la pista, correr bien la cancha y ayudar en el rebote en ambos lados de la pista.

Chase Audige llega al Unicaja procedente del Bosna de Sarajevo. / FIBA

3. Más penetrador y finalizador que tirador

Audige no es un anotador constante, pero sí un jugador de rachas, que puede ayudar también en ataque a un Unicaja con algunos problemas en esta primera parte de la temporada. Más penetrador que tirador, tiene un perfil que, sin necesidad de gran volumen de balón, es capaz de sumar en el juego ofensivo y también aportar puntos en momentos calientes.

4. Irregular anotador

Su tiro de 3 puntos es aceptable pero irregular, aunque en situaciones liberadas es peligroso. Audige castiga desde las esquinas y desde posiciones frontales, lo que obliga a las defensas rivales a no flotarle. Su evolución en el lanzamiento puede determinar su impacto ofensivo en el Unicaja, con algunos problemas de anotación en esta primera fase de la temporada. Si es capaz de ser regular en sus números ofensivos... el fichaje será un éxito.

5. Energía y capacidad para elevar la intensidad del equipo

Audige es un jugador que lo da todo en la pista. Su energía siempre la pone al servicio del equipo. Es el típico jugador "pegamento". Un recurso especialmente valioso para un Unicaja que basa su identidad en la agresividad, en la velocidad y en los jugadores que sacrifican sus números en beneficio del colectivo.

Próximo debut

Recién llegado este jueves a Málaga, lo normal es que no debute este sábado en Lleida y se estrene ya la próxima semana en el duelo europeo que el equipo verde jugará en Bélgica ante el Oostende, que precisamente fue su equipo hace dos temporadas. No hace falta decir que Chase Audige no llega para ser la referencia del Unicaja 2025/2026, pero sí para aportar algo que para Ibon Navarro es innegociable: físico, defensa, ritmo y capacidad para cambiar partidos desde la energía. Un perfil que amplía recursos en el perímetro y fortalece la identidad de un equipo que quiere seguir manteniendo ese gen competitivo que le ha permitido ganar muchos títulos estas últimas tres temporadas.