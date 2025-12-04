Liga Endesda/Jornada 9
¿Quiénes serán los árbitros del Hiopos Lleida-Unicaja de la jornada 9 de la Liga Endesa?
Los de Ibon Navarro visitan el Barris Nord este sábado, a partir de las 19 horas, donde le espera uno de los equipos revelación de la presente temporada
La ACB dio a conocer este jueves las designaciones arbitrales de los partidos correspondientes a la jornada 9 de la Liga Endesa, que en el caso del Unicaja será visitando el pabellón Barris Nord del Hiopos Lleida, actual equipo de Melvin Ejim.
El partido de la jornada 9 de la Fase Regular de la Liga Endesa 2025/2026 arrancará este sábado a las 19 horas en Lleida y será dirigido por Luis Miguel Castillo, Javier Torres e Iyán González.
Resto de designaciones de la jornada 9
El resto de designaciones de la jornada son los siguientes:
RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA
Sábado, 06/12/2025 18:00 h.
Sergio Manuel Rodríguez - Alberto Sánchez Sixto - Carlos Merino.
COVIRAN GRANADA - CASADEMONT ZARAGOZA
Sábado, 06/12/2025 20:00 h.
Alfonso Olivares - Jorge Martínez - Yasmina Alcaraz.
BÀSQUET GIRONA - RÍO BREOGÁN
Sábado, 06/12/2025 21:00 h.
Fernando Calatrava - Andrés Fernández Carretero - Guillermo Ríos.
JOVENTUT BADALONA - BAXI MANRESA
Domingo, 07/12/2025 12:00 h.
Martín Caballero - Francisco José Araña - Alberto Baena.
LA LAGUNA TENERIFE - REAL MADRID
Domingo, 07/12/2025 13:00 (Hora peninsular)
Emilio Pérez Pizarro - Óscar Perea - David Sánchez Benito.
BARÇA - MORABANC ANDORRA
Domingo, 07/12/2025 17:00 h.
Carlos Peruga - Vicente Martínez Silla - Igor Esteve.
SURNE BILBAO - DREAMLAND GRAN CANARIA
Domingo, 07/12/2025 18:00 h.
Jordi Aliaga - Juan de Dios Oyón - Ariadna Chueca.
KOSNER BASKONIA - VALENCIA BASKET
Domingo, 07/12/2025 19:00 h.
Antonio Conde - Arnau Padrós - Esperanza Mendoza.
- Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- El municipio de Málaga que se convierte cada año en la ‘Ciudad de la Navidad’: con 100 actividades y la mejor decoración
- La Gran Feria Sabor a Málaga reúne a 120 productores en el Paseo del Parque
- La guía completa para entender las nuevas restricciones de la ZBE en Málaga
- Los vecinos de El Ejido recogen 300 firmas contra la ola de inseguridad en el barrio