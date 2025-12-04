¿Quiénes serán los árbitros del Hiopos Lleida-Unicaja de la jornada 9 de la Liga Endesa?

La ACB dio a conocer este jueves las designaciones arbitrales de los partidos correspondientes a la jornada 9 de la Liga Endesa, que en el caso del Unicaja será visitando el pabellón Barris Nord del Hiopos Lleida, actual equipo de Melvin Ejim.

El partido de la jornada 9 de la Fase Regular de la Liga Endesa 2025/2026 arrancará este sábado a las 19 horas en Lleida y será dirigido por Luis Miguel Castillo, Javier Torres e Iyán González.

Resto de designaciones de la jornada 9

El resto de designaciones de la jornada son los siguientes:

RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - UCAM MURCIA

Sábado, 06/12/2025 18:00 h.

Sergio Manuel Rodríguez - Alberto Sánchez Sixto - Carlos Merino.

COVIRAN GRANADA - CASADEMONT ZARAGOZA

Sábado, 06/12/2025 20:00 h.

Alfonso Olivares - Jorge Martínez - Yasmina Alcaraz.

BÀSQUET GIRONA - RÍO BREOGÁN

Sábado, 06/12/2025 21:00 h.

Fernando Calatrava - Andrés Fernández Carretero - Guillermo Ríos.

JOVENTUT BADALONA - BAXI MANRESA

Domingo, 07/12/2025 12:00 h.

Martín Caballero - Francisco José Araña - Alberto Baena.

LA LAGUNA TENERIFE - REAL MADRID

Domingo, 07/12/2025 13:00 (Hora peninsular)

Emilio Pérez Pizarro - Óscar Perea - David Sánchez Benito.

BARÇA - MORABANC ANDORRA

Domingo, 07/12/2025 17:00 h.

Carlos Peruga - Vicente Martínez Silla - Igor Esteve.

SURNE BILBAO - DREAMLAND GRAN CANARIA

Domingo, 07/12/2025 18:00 h.

Jordi Aliaga - Juan de Dios Oyón - Ariadna Chueca.

KOSNER BASKONIA - VALENCIA BASKET

Domingo, 07/12/2025 19:00 h.

Antonio Conde - Arnau Padrós - Esperanza Mendoza.