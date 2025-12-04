Todo lo que hay que saber sobre el Hiopos Lleida vs Unicaja: fecha, hora y dónde verlo

La Liga Endesa sigue su curso y este fin de semana tiene una cita de altura con un emocionante enfrentamiento entre el Hiopos Lleida y el Unicaja, dos equipos con el objetivo de estar en la próxima Copa del Rey de Valencia 2026. El partido, correspondiente a la jornada 9 de la Fase Regular liguera, se disputará este próximo fin de semana en el Barris Nord, uno de los pabellones más calientes de toda la Liga Endesa.

¿Cuándo se juega el partido?

El encuentro tendrá lugar el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas. El pabellón Barris Nord de Lleida se llenará hasta la bandera para un partido en el que el Unicaja buscará afianzar su posición en la parte alta de la tabla y seguir acercándose a su objetivo de asegurarse un billete para la cita copera de Valencia.

¿Dónde ver el Hiopos Lleida vs Unicaja?

El partido será transmitido en directo por DAZN, la plataforma de streaming que posee los derechos de la Liga Endesa en esta temporada. En la página web de La Opinión de Málaga, una vez concluya el choque, se podrá leer la crónica del partido, las declaraciones de los entrenadores y todo lo que ocurra en cancha ilerdense.

Melvin Ejim, jugador ahora del Hiopos Lleida. / ACBPhoto

Melvin Ejim

El gran nombre propio del partido es Melvin Ejim, exjugador cajista hasta el pasado verano y ahora una de las estrellas del cuadro que entrena Gerard Encuentra. Ejim se medirá por primera vez al Unicaja desde su salida el pasado verano, cuando no renovó contrato con el Unicaja, con el que ganó seis títulos en las pasadas tres temporadas.

El escenario: Barris Nord, un pabellón que vive por el baloncesto

El Espai Fruita Barris Nord de Lleida será el escenario de este encuentro, un pabellón que siempre ha sido una fortaleza para Hiopos Lleida, aunque el UCAM Murcia venció en la última jornada de Liga Endesa previa a esta Ventana FIBA. El equipo local buscará aprovechar el apoyo de su afición para plantar cara a un Unicaja, que, con su plantilla profunda y equilibrada, parte como favorito en el partido.