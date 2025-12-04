Aniversario
López Nieto: «El Carpena es perfecto ahora mismo para lo que necesita el Unicaja»
El presidente cajista cree que el Palacio «sí merece y demanda una nueva gradería y una mejora en los palcos»
El Palacio de los Deportes José María Martín Carpena cumple 25 años y, por ese motivo, Radio Marca Málaga organizó este jueves un programa desde la instalación en la que estuvieron presentes el actual presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, el presidente que hace un cuarto de siglo inauguró el Palacio como «jefe» en los despachos del Unicaja, Ángel Fernández Noriega, y el concejal de Deportes, Borja Vivas, entre otras personalidades.
25 años del Martín Carpena
Todos ellos, junto a Antonio Jesús Merchán, debatieron sobre el estado de la instalación y sobre la posibilidad de hacerle un lavado de cara, aunque no tanto sobre una ampliación de los actuales 10.600 espectadores a los en torno a 15.000 que siempre se han tenido como un proyecto de futuro para el Palacio y para la ciudad.
López Nieto
López Nieto tiene claro que la ampliación no es una prioridad ni una necesidad. «Esta temporada no estamos llenando, es una realidad. Mantener un estadio óptimo y llenar fondos todos los días es muy complicado. La ciudad tiene otras prioridades que la del Martín Carpena. El Carpena, que es una instalación muy bien hecha, merece y demanda una nueva gradería y una mejora en los palcos. Hacer un gasto excesivo para dos días me parece fatal. Es como el estadio de fútbol. La Rosaleda está perfecta donde está. ¿Para qué vamos a hacer una Rosaleda de 60.000 personas? Cuando haya que cambiarla que sea por una propiedad que apueste por el club. Tenemos que ser prudentes a la hora de pedir instalaciones públicas. Es demagogia barata. Esta instalación está perfecta ahora mismo. ¿Cómo vamos a vivir un año fuera de aquí? ¿Dónde jugaríamos un año entero si se reformara el Carpena?...»
Borja Vivas
El edil de Deportes, Borja Vivas, también habló del estado actual del Carpena, aunque orientado más a mejorar lo ya hecho antes que la idea de afrontar una ampliación de la instalación. «Planteamos mejoras del parqué y de la grada, y seguir intentando que el Unicaja se sienta en casa y que la afición se sienta orgullosa. Queremos traer los mejores eventos deportivos sin molestar al equipo de baloncesto, intentar organizar eventos en la ciudad y que cuenten con nosotros, para que seamos una herramienta que llegue a los clubes y devolver a la sociedad lo que nos dan».
- Así es el restaurante de Málaga que ha elegido Eugenia Martínez de Irujo para celebrar su cumpleaños
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- El nuevo parque navideño de Málaga con la pista de hielo más grande de Andalucía
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- El municipio de Málaga que se convierte cada año en la ‘Ciudad de la Navidad’: con 100 actividades y la mejor decoración
- La Gran Feria Sabor a Málaga reúne a 120 productores en el Paseo del Parque
- La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
- La guía completa para entender las nuevas restricciones de la ZBE en Málaga