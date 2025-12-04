López Nieto: «El Carpena es perfecto ahora mismo para lo que necesita el Unicaja»

El Palacio de los Deportes José María Martín Carpena cumple 25 años y, por ese motivo, Radio Marca Málaga organizó este jueves un programa desde la instalación en la que estuvieron presentes el actual presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, el presidente que hace un cuarto de siglo inauguró el Palacio como «jefe» en los despachos del Unicaja, Ángel Fernández Noriega, y el concejal de Deportes, Borja Vivas, entre otras personalidades.

25 años del Martín Carpena

Todos ellos, junto a Antonio Jesús Merchán, debatieron sobre el estado de la instalación y sobre la posibilidad de hacerle un lavado de cara, aunque no tanto sobre una ampliación de los actuales 10.600 espectadores a los en torno a 15.000 que siempre se han tenido como un proyecto de futuro para el Palacio y para la ciudad.

El Carpena lleno es una pista casi inexpugnable. / ACBPhoto-Mariano Pozo

López Nieto

López Nieto tiene claro que la ampliación no es una prioridad ni una necesidad. «Esta temporada no estamos llenando, es una realidad. Mantener un estadio óptimo y llenar fondos todos los días es muy complicado. La ciudad tiene otras prioridades que la del Martín Carpena. El Carpena, que es una instalación muy bien hecha, merece y demanda una nueva gradería y una mejora en los palcos. Hacer un gasto excesivo para dos días me parece fatal. Es como el estadio de fútbol. La Rosaleda está perfecta donde está. ¿Para qué vamos a hacer una Rosaleda de 60.000 personas? Cuando haya que cambiarla que sea por una propiedad que apueste por el club. Tenemos que ser prudentes a la hora de pedir instalaciones públicas. Es demagogia barata. Esta instalación está perfecta ahora mismo. ¿Cómo vamos a vivir un año fuera de aquí? ¿Dónde jugaríamos un año entero si se reformara el Carpena?...»

Imagen del evento en el Carpena. / La Opinión

Borja Vivas

El edil de Deportes, Borja Vivas, también habló del estado actual del Carpena, aunque orientado más a mejorar lo ya hecho antes que la idea de afrontar una ampliación de la instalación. «Planteamos mejoras del parqué y de la grada, y seguir intentando que el Unicaja se sienta en casa y que la afición se sienta orgullosa. Queremos traer los mejores eventos deportivos sin molestar al equipo de baloncesto, intentar organizar eventos en la ciudad y que cuenten con nosotros, para que seamos una herramienta que llegue a los clubes y devolver a la sociedad lo que nos dan».