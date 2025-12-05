Chase Audige, nuevo jugador del Unicaja: "Puedo jugar en cualquiera de las posiciones exteriores"

Chase Audige se presentó este viernes como nuevo jugador del Unicaja, acompañado de Juanma Rodríguez. Una oportunidad de mercado que se fraguó en 48 horas para traer a Málaga un perfil que había echado de menos Ibon Navarro: "Puedo jugar en cualquiera de las posiciones exteriores", expresó el estadounidense de pasaporte jamaicano.

El pasado más reciente del club ha hecho que no sea baladí para ningún jugador presentarse con el Unicaja: "Muy emocionado de estar aquí. El prestigio, la cultura, el pasado y el presente del club, con todos los títulos que se han ganado. Estoy muy ilusionado de formar parte de esta cultura, del esfuerzo, de la dureza y de poder conseguir éxitos", explicó en sus primeras palabras como cajista.

Jugador completo

Se mostró muy agradecido con el club por la calurosa bienvenida. También con el clima de Málaga, "mucho mejor" que el que le recibía cada mañana en Sarajevo y con la propia ciudad. Es un debutante en Liga Endesa, pero ya se había encargado de estudiarla: "Es un baloncesto muy duro, muy táctico el ataque, jugadores muy técnicos, hay mucha intensidad defensiva. Estoy preparado para jugar aquí, voy a dar lo mejor de mí".

Juanma Rodriguez y Chase Audige, nuevo jugador del Unicaja. / Gregorio Marrero

Número 1 de su madre, confesión por la que saldrá después de Tyson Pérez en las presentaciones, también pretende ser uno de los referentes de Ibon Navarro en la pista: "Puedo hacer muchas cosas diferentes. Puedo jugar de base, de escolta, de combo, lo he demostrado durante toda mi carrera. Puedo ocupar cualquiera de las tres posiciones exteriores. Puedo dejar en la pista mi intensidad defensiva, estoy preparado para eso, para aportar defensiva y ofensivamente".

Añadió después: "Cuando un equipo como Unicaja llama, es una situación que tienes que tomar muy en serio. No te puedes olvidar de la historia de este club. Ya jugué aquí el año pasado. La afición, la energía del pabellón, el equipo. Siempre hay que considerarlo, nunca te puedes negar a escuchar una propuesta de un club como este".

¿Por qué Audige?

Así presentó el fichaje Juanma Rodríguez. ¿Por qué su perfil? "Para ser muy sincero, la oportunidad que tuvimos, dado como estaba el mercado una vez habíamos fichado a Rubit, con los dos puestos de los extracomunitarios ya cubiertos, nos lanzamos a ello. La estudiamos primero, también su personalidad. Era una ventaja el haber jugado contra él dos veces, en Oostende. Pensábamos que era un perfil que podía a veces jugar de '1'. Muchas veces, eso tienes que verlo cuando esté aquí, cuando el entrenador vea con varios entrenamientos si tiene la capacidad. Lo ha hecho en otras ligas, habrá que ver si lo hace aquí. Veíamos que tenía talento, su perfil decía que había sido el mejor defensor de la Big 10, es un plus que a los directores deportivos nos gusta. Es un perfil completo, no siempre mirando el perfil ofensivo. Ya hablamos con él cuando jugó con Jamaica, sabe a lo que viene".

No obstante, advierte de su integración y de la entrada al equipo: "Viene a un sistema que lleva años, a un núcleo de jugadores. Tiene que entrar dentro de ese sistema. Con Jamaica jugó más de 30 minutos, en Bosna estuvo en cifras similares. Aquí sabe que raramente se va a dar, viene a aportar lo que quiera el entrenador. Tiene talento, pero tiene que ser humilde y entrar dentro de este sistema. A algunos jugadores les cuesta más. Tiene una actitud fantástica. Tiene talento técnico y físico en los dos lados de la cancha lo tiene que poner al servicio del equipo".

¿Convocado ante el Lleida?

La gran pregunta es si se vestirá de corto para jugar contra el Hiopos Lleida. En circunstancias normales, con solo un entrenamiento, sería imposible. Sin embargo, el estado de salud de muchos jugadores no pasa por su mejor momento con gripes y bronquitis, así que se le abre una puerta al último fichaje cajista: "No es mi decisión, lo tendrá que ver el entrenador. Sea hoy o mañana, estoy preparado para jugar cuando sea. He venido para ello".