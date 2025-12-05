Unicaja: una bronquitis impide el debut de Rubit en Liga Endesa contra el Hiopos Lleida

La vuelta de los descartes a las convocatorias del Unicaja va a tener que esperar, al menos, un partido más. Ha sido una semana complicada en el seno de Los Guindos por la llegada escalonada de todos los internacionales, algunos de ellos tocados después de algunos golpes, y por una aparición inesperada: la bronquitis. Ni Augustine Rubit ni Xavier Castañeda van a viajar con el equipo para jugar este sábado (19.00 horas) contra el Hiopos Lleida.

Augustine Rubit

Un mes ha estado esperando el Unicaja al sustituto de David Kravish en la pista y ahora que ya lo tiene... va a tener que seguir un partido más con Olek Balcerowski y Emir Sulejmanovic al '5'. Había buenas sensaciones de cara a poder ver el impacto de Rubit en el sistema del Unicaja, aunque no será este sábado su debut. Tendrá que esperar, como mínimo, al martes contra el Filou Oostende.

El estadounidense ha tenido problemas de salud desde su llegada a Málaga. Cogió un virus tras su presentación y también está con una fuerte bronquitis que le sigue dejando secuelas como la tos, continúa con medicación. Además, otra de las consecuencias ha sido su pérdida de peso. Intentó entrenar esta semana, pero se tuvo que retirar por la tos, mientras que este viernes, aunque algo mejor, apenas pudo trabajar en el gimnasio.

Xavier Castañeda

El que no consigue reconducir su camino en Málaga, ni siquiera después de un paso positivo por Bosnia, es Xavier Castañeda. Juanma Rodríguez reafirmó su papel "de momento" como jugador del Unicaja, pero también anunció que le habían notificado "algún problema que hay que evaluar", pendientes del virus. Tampoco va a viajar con sus compañeros y su contador de minutos en las últimas semanas como verde y morado seguirá a cero.

Chase Audige podría debutar este sábado. / Gregorio Marrero

Opciones para Audige

Así, se le abre una puerta competitiva para Chase Audige. El último fichaje del Unicaja conoció el jueves a sus nuevos compañeros y al cuerpo técnico, pero no ha sido hasta este viernes cuando ha podido entrenar por primera vez como parte del grupo. Él confesó en su presentación estar preparado para jugar en cualquier momento, por lo que la decisión queda en manos de Ibon Navarro. Viajar, al menos, va a viajar.