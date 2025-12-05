Hiopos Lleida-Unicaja: La Copa emerge en el horizonte

Dos semanas después, la Liga Endesa está de vuelta. Han sido días ciertamente entretenidos en clave Unicaja con las llegadas de Augustine Rubit y Chase Audige, pero al fin regresa el baloncesto tras el parón internacional y en qué momento. El equipo cajista se traslada para jugar este sábado (19.00 horas/DAZN) ante el Hiopos Lleida de Melvin Ejim, en un Barris Nord que quiere levantar a los suyos y con una idea firme: todos los caminos ya miran hacia la Copa del Rey 2026.

Aquí comienza de verdad el camino por estar del 19 al 22 de febrero de 2026 en la cita de Valencia. Por delante quedan nueve jornadas para certificar cuanto antes el pase. Pese a todas las percepciones previas, el Unicaja está colocado en la sexta plaza con un balance de 5-3 por el 4-4 de los de Gerard Encuentra. Es decir, que el partido de hoy es de suma importancia ante un candidato directo por la Copa. Las distancias entre los rivales son mínimas y cada pequeño paso suma.

Los de Ibon Navarro se marcharon al parón internacional con buenas sensaciones tras la victoria por 105-82 frente al BAXI Manresa. Han sido siete jugadores, teniendo en cuenta a Audige, los que han jugado con sus selecciones. Algunos, ojo, han venido tocados por algún golpe y no es cualquier plaza la del Hiopos Lleida para continuar desde el punto en el que se dejó previamente.

Sin Rubit y... ¿con Audige?

Por lo pronto, pese a las dos incorporaciones, el Unicaja podría mantener más o menos su plan. Rubit ha sido el más afectado estos días por una bronquitis que le ha provocado hasta bajar de peso. Ha intentado entrenar, pero la tos se lo ha puesto imposible. Tampoco se ha desplazado Xavier Castañeda, con su futuro en vilo, por un proceso viral después de desempeñar un buen papel con la selección de Bosnia.

El otro nombre protagonista es el de Audige. Con solo un entrenamiento con el equipo, el estadounidense de pasaporte jamaicano sí se ha trasladado con la expedición. En cualquier otro contexto, sería muy difícil que jugase, pero viene con ritmo, con ambición y es un perfil físico que podría ser muy útil contra los pequeños del Lleida. Otra cuestión será lo que acaba decidiendo finalmente el técnico cajista, pero podrían adelantarse los procesos.

Reencuentro con Ejim

El conjunto ilerdense fue una de las grandes sorpresas en las primeras jornadas de la Liga Endesa, más allá de su rendimiento como locales, pero perdieron sus dos últimos partidos antes del parón: 99-86 en la pista del BAXI Manresa y 71-107 ante su afición contra el UCAM Murcia.

Se aferrarán para darle la vuelta al gran protagonista del partido: Melvin Ejim. Jugador del Unicaja durante cuatro temporadas -en dos etapas-, fue uno de los baluartes que llevaron a ganar al equipo seis títulos: Copa del Rey 2023 y 2025, BCL 2024 y 2025, Supercopa Endesa 2024 y Copa Intercontinental 2024. Fueron otros nombres los que ocuparon la mayoría de titulares, pero el canadiense llevó el nivel competitivo del grupo hasta lo más alto. Ahora, es uno de los líderes de un proyecto que sueña con la Copa.

Un proyecto al alza

No faltan los puntos a su alrededor. James Batemon (15.1 puntos, 2.4 asistencias), Caleb Agada (13.9 puntos, 4 rebotes, 2.9 asistencias, 1.6 robos), Oriol Paulí, Atoumane Diagne o Corey Walden son algunos de los muchos peligros que tiene este equipo. No obstante, la mayor amenaza es el grupo por la energía y el físico. Sí peligra la participación de Gyorgy Goloman después de perderse los últimos entrenamientos.

En definitiva, lo tiene todo para ser un partidazo. Habrá que ver cómo afecta el parón internacional o si Chase Audige puede acelerar su ingreso en el sistema. Lo que está claro es que cada encuentro empieza a ser muy importante con las miras en la Copa.