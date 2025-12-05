El Unicaja espera con Castañeda: "De momento, vamos a tener 14 jugadores"

Juanma Rodríguez acompañó este viernes a Chase Audige en su presentación como nuevo jugador del Unicaja. Es el recambio por la ficha de Xavier Castañeda, pero el director deportivo de Los Guindos prefiere ser cauto con la actualidad de la plantilla después de una Ventana FIBA con muchos internacionales y de una gripe y una bronquitis que han puesto en jaque la convocatoria contra el Hiopos Lleida: "De momento, vamos a tener 14 jugadores".

"Xavier sigue formando parte del equipo. Venimos de una Ventana FIBA con jugadores que han tenido muchos minutos. La historia de las situaciones después de las ventanas nos dicen que puede haber lesiones. Tenemos que ser cuidadosos. Castañeda es por ahora jugador de Unicaja. Cuando tengamos que comunicar algo en caso contrario, lo veremos", analizó Juanma Rodríguez en rueda de prensa.

Xavi Castañeda hizo un gran partido con Bosnia. / FIBA

Rendimiento en Bosnia

Precisamente, viene un buen rendimiento con Bosnia, especialmente el segundo encuentro, y en el Unicaja se muestran muy satisfechos: "Estamos muy contentos de que lo haya hecho muy bien. No está siendo fácil para él. Su actitud, su predisposición, su día a día es extraordinario. Todos nos hemos alegrado mucho. Para él ha sido bueno afianzarse allí como jugador de la selección. Ojalá lo traslade aquí. Lo vamos a trabajar y vamos a ayudarle para seguir. Todo lo bueno que le pase, nosotros vamos a estar muy contentos".

¿A plantilla de 14?

En estos momentos, después de la incorporación de Augustine Rubit y Chase Audige, Ibon Navarro se encuentra con una plantilla de 14 jugadores activos, a los que hay que sumar el lesionado David Kravish. El técnico cajista ya expresó varios dolores de cabeza el curso pasado por tener un róster tan largo, especialmente con siete jugadores para ocupar el juego interior, pero parece haber una reflexión acerca de la profundidad del equipo en el seno del club.

"Esta Liga va tan rápido, es tan exigente por el nivel que tiene, que hay que tener en cuenta esa situación de tener más jugadores siempre que presupuestariamente se pueda. Nos hemos dado de bruces con lesiones que no habíamos tenido, con rendimientos no esperados. Es muy complicado el mercado. Creo que hacerlo en verano merece una reflexión por nuestra parte. Ya veníamos de 13 jugadores en otros años. Fuimos a 14 el año pasado por la situación de Dylan. Es algo que debemos pensar. Igual tirar de un perfil más joven que puede ayudarnos durante la temporada. En ese sentido, venimos de las ventanas. Ya en años anteriores tuvimos problemas en semanas posteriores. Hay que estar preparados. La situación es que el mercado es complejo", analizó Juanma Rodríguez.

Así que, "de momento", Xavier Castañeda seguirá siendo jugador del Unicaja. Lo que ocurra en los próximos días acerca de su más que posible salida...