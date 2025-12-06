Debut fugaz de Chase Audige: así fue su primer partido con el Unicaja

Chase Audige vivió este sábado su estreno como jugador del Unicaja. Tenía un partido complicado ante el Hiopos Lleida, con solo un entrenamiento junto al resto del equipo y la realidad así lo demostró. Apenas tuvo 03:39 minutos en pista, aunque dejó buenos detalles en el triunfo sobre el Barris Nord.

Chase Audige salió a pista en el segundo cuarto y tardó muy pocos segundos en demostrar que es el nuevo 'perro de presa' de este equipo. Cometió una falta sobre la defensa de balón y a las pocas acciones siguientes le quitó el balón a Caleb Agada para forzar una recuperación del equipo. También dejó un triple errado y dos asistencias, demostrando la dirección de juego.

Inexperiencia en Liga Endesa

También dejó una curiosa acción de inexperiencia. Se marchaba el balón por la línea lateral, justo en el banquillo del Unicaja, y todos los jugadores cajista se negaron a tocar el balón a excepción de Audige, inexperto en este asunto del saque rápido. Impidió que el Hiopos Lleida pudiera salir al contraataque y el Barris Nord clamó por la técnica. Se quedó en aviso porque no había habido advertencia previa.

Fueron esos 03:39 minutos porque en la segunda parte se quedó en blanco. El partido se igualó e Ibon Navarro prefirió contar con los jugadores más rodados y con más confianza en el partido. No obstante, estuvo implicado desde el banquillo y celebró las acciones de sus compañeros.

Oportunidad en BCL

El martes tendrá una oportunidad más efectiva en la Basketball Champions League. Precisamente, contra su primer equipo en Europa: el Filou Oostende. El equipo cajista tiene la oportunidad de cerrar matemáticamente el pase al Round of 16 como líder del Grupo G. Será el partido idóneo para que Audige sume minutos en el equipo, a la espera de saber si Augustine Rubit puede superar esos problemas gripales.