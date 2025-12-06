Historia
Ibon Navarro alcanza las 200 victorias en la Liga ACB
El triunfo del Unicaja en la pista del Hiopos Lleida coloca al entrenador cajista en la lista de ilustres que suman dos centenares de triunfos en la elite del baloncesto español
Ibon Navarro alcanzó este sábado las 200 victorias en la Liga Endesa, una cifra que coloca al entrenador vitoriano en la zona noble de los entrenadores en toda la historia de la competición. De ellas, un total de 97 las ha firmado desde que ocupa el banquillo del Unicaja, al que llegó en febrero de 2022 para suplir a Fotis Katsikaris. La última, contra el Hiopos Lleida (88-89).
Baskonia, primera parada
Desde aquel debut en la temporada 2014-15 con Baskonia, Navarro ha ido trazando un recorrido que hoy se explica mirando hacia atrás: Baskonia, Manresa, UCAM Murcia, Andorra… y, finalmente, Unicaja, donde ha encontrado el contexto perfecto para transformar sus ideas en identidad, siendo el arquitecto del Unicaja más ganador de toda la historia.
97 triunfos en Málaga
En total son 393 partidos en la elite, con 200 triunfos y 193 derrotas, lo que supone un 50.9% de victorias en su carrera. Si nos centramos solo en su etapa en Málaga, ha dirigido 147 veces al Unicaja en Liga Endesa, con 97 triunfos y medio centenar de derrotas.
