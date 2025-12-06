Ibon Navarro, tras el Hiopos Lleida-Unicaja: "El partido no era normal al descanso"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa para analizar la sufrida victoria del Unicaja sobre el Hiopos Lleida (88-89). El técnico cajista asumió que "no podemos pensar que vienes a Lleida y ganas el partido fácil" y reconoció sobre la primera parte: "El partido no era normal al descanso".

Balance

"Para nosotros y para el Lleida es muy importante el primer cuarto. Solo habían perdido un primer cuarto en lo que llevamos de temporada con Murcia y es su seña de identidad, la energía con la que salen, ahí hemos cumplido uno de los objetivos. En el segundo cuarto hemos estado muy bien, hemos tocado pintura muy pronto, hemos dominado el rebote defensivo, hemos corrido bien, correr y tomar buenos tiros hemos tomado una ventaja importante en el segundo cuarto, el tercer cuarto empieza con algunos tiros libres fallados y ya la entrada de Melvin cambia mucho la energía. Hemos perdido muchos rebotes en nuestro aro y les ha dado segundas opciones. El partido se decide por pequeños detalles. John Shurna tiene dos canastas de mucho mérito ante Tyson Pérez, la defensa de Millán Jiménez. Felicitar al Lleida por este ambiente y esta atmosfera... Hay otras mejores y peores. Somos de los mejores en Málaga, pero esto es muy bueno para la Liga".

Cambio tras el descanso

"La energía del partido. Melvin ha cambiado eso. Ha sido más agresivo a campo abierto, reboteando, hemos ido mal al rebote, hemos perdido el equilibrio defensivo. Melvin ha finalizado, ha sacado algún balón. Hay varios rebotes que estamos blandos y ellos están con energía. Desde ahí, es un partido nuevo".

El rebote en el segundo cuarto

"Creo que el partido no era normal al descanso. Jugamos muy bien el segundo cuarto y ellos perdieron el ritmo, el rebote, fue la clave en el segundo cuarto. Cambiaron tras el descanso. El partido era nuevo al último cuarto, los detalles. Ha habido detalles muy importantes. No podemos pensar que vienes a Lleida y ganas el partido fácil".

Melvin Ejim

"Él ha cambiado el partido a base de energía. Era un jugador muy bueno en ese rol. Con más minutos, está muy cómodo con el equipo, en la ciudad. Nosotros estamos felices por él. Ha cambiado el partido con la energía. Tiene más minutos, quizás con nosotros tenía un rol diferente".