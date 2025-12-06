El Unicaja vence al Hiopos Lleida en un partido clave rumbo a la Copa del Rey (88-89)

Ni el parón de la Ventana FIBA, ni el poco tiempo para preparar el partido, ni tener como rival a una de las revelaciones de la Liga Endesa, ni el ambiente de la caldera del Barris Nord... Nada ni nadie pudieron este sábado parar al Unicaja, en un partido en el que los verde y morados sumaron una victoria de esas que parecen claves en el camino hacia la próxima Copa del Rey de Valencia 2025. Por cierto, la número 200 para Ibon Navarro en su carrera en la ACB. ¡Felicidades!

Gran victoria

La victoria contra el Hiopos Lleida deja muchas cosas buenas en clave cajista. El equipo fue por delante desde la mitad del primer cuarto, llegó a mandar hasta por 15, pero los locales no se rindieron y amenazaron con una remontada que los verdes supieron contener con trabajo y con cabeza. Este equipo ha perdido mucho talento este pasado verano, es verdad, pero mantiene ese gen competitivo que le hace ganar, ganar y ganar donde los demás no pueden. Sin Carter, sin Kameron, sin Osetkowski, sin Sima y sin Ejim, rival este sábado en Lérida, el Unicaja también sabe sufrir y también sabe ganar. Y eso es una gran noticia.

Nombres propios

Había dos nombres propios antes de arrancar el partido: Melvin Ejim, ahora jugador del Hiopos Lleida, por jugar por primera vez contra el Unicaja; y Chase Audige, por estrenarse en Lleida con la camiseta verde y morada, solo 48 horas después de aterrizar en la Costa del Sol. El ala-pívot canadiense fue de menos a más, Pasó de puntillas por la primera parte, pero fue una de las claves del intento de remontada de los catalanes tras el descanso. Firmó 17 puntos y 5 rebotes, aunque no pudo acabar el partido eliminado por 5 faltas personales.

Por su parte, el nuevo refuerzo cajista tuvo un debut testimonial. Jugó un ratito en el segundo cuarto y ya no volvió a salir más. Seguro que irá a mejor con el paso de los entrenamientos y de los partidos.

Primera parte muy seria del Unicaja

El partido arrancó con muchísimo ritmo. Los dos equipos quisieron correr y eso provocó muchos errores, pero también un juego explosivo con ataques rapidísimos. Kalinoski fue el gran aporte del equipo en ataque. Hizo 9 puntos en un abrir y cerrar de ojos y eso permitió al equipo estar igualado en el marcador, 11-11. Las rotaciones de los dos banquillos aportaron muchas cosas a sus respectivos equipos. Ibon encontró mucho acierto exterior con los triples de Tillie, Sulejmanovic y Djedovic, lo que posibilitó que el Unicaja fuera por delante al final del primer cuarto, 20-21.

El equipo dio un primer acelerón con el regreso al juego. Un triple de Webb III y otro de Alberto pusieron la máxima para los de Los Guindos, 22-29. Entonces, llegó el debut de Audige, con 8.02 para el descanso. No fue muy protagonista el jamaicano, pero sí Djedovic y Balcerowski en ese tramo, que permitieron al equipo irse hasta 13 arriba, 30-43. Minutos muy serios del equipo, atrás y en ataque, silenciando el Barris Nord.

El esprint final del segundo cuarto no varió el guion y el Unicaja se fue al descanso con un ilusionante +14, 37-51, tras 20 minutos más que buenos de los de Ibon Navarro.

Cambio de tendencia

El Unicaja no le perdió la cara al partido en la reanudación, pero el Hiopos Lleida fue remando poco a poco y logró bajar de los 10 de renta, a 3.41 del final del tercer cuarto, 53-62. Melvin Ejim, en su mejor momento del partido, sumó un 2+1 que metió el miedo en el cuerpo al Unicaja, que paró el partido, ya con solo 6 de ventaja, 56-62. Había que volver a empezar. Los locales se pusieron a 1, 64-65, con un Barris Nord volcado con su equipo y siendo el infierno que se esperaba. El Unicaja aguantó el tirón y a falta de 10 minutos se mantuvo por delante, 66-69. Todo por decidir para el último cuarto.

Apretaron mucho el rival y la grada. Volvió el Lleida a colocarse a 1. Pero el Unicaja supo aguantar el enésimo arreón local. El partido entró en el minuto final con 83-87. El carrusel de tiros libres de los últimos segundos tuvo la suerte del partido. Perry no falló con los dos definitivos y a pesar del triplazo sobre la bocina de Shurna, la victoria voló a Málaga, 88-89.

Vuelve la BCL

No hay mucho tiempo para la celebración. Tras casi un mes sin partidos europeos, el Unicaja regresa esta próxima semana a la competición continental. Los verdes, líderes invictos de su grupo de la Basketball Champions League, visitan este martes a las 20.30 horas al Filou Oostende de Bélgica. El objetivo será sellar matemáticamente el pase al Round of 16 y también dar minutos a los nuevos fichajes... si es que Augustine se recupera a tiempo.

La semana terminará el próximo sábado, a las 18 horas, en el Martín Carpena, con la visita a Málaga del San Pablo Burgos (veremos si es con cambio de entrenador). Será otra cita clave para los cajistas en su camino hacia la Copa del Rey de Valencia 2025.