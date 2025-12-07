¿Debutará Augustine Rubit con el Unicaja este martes en el partido de BCL ante el Oostende?

El "nuevo" Unicaja de Chase Audige y Augustine Rubit no pudo estrenarse el pasado sábado ante el Hiopos Lleida, por la bronquitis que dejó en Málaga al pívot recién llegado desde el Lietkabelis lituano. El equipo verde visita este martes al Filou Oostende, en la quinta jornada de la primera fase de la Basketball Champions League. ¿Podrá jugar esta vez Rubit y estrenarse con la camiseta verde y morada?...

Rubit, el día que pasó el reconocimiento médico. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Lunes, decisión definitiva

Por ahora no hay respuesta a esa pregunta. Los médicos evaluarán este lunes, cuando el equipo regrese al trabajo, si el nuevo pívot cajista puede entrenar y seguidamente desplazarse con sus compañeros a tierras belgas. Su evolución durante el fin de semana será la que marque sus opciones de poder jugar contra el Filou Oostende.

Frenazo inesperado

El jugador lleva ya un par de semanas en Málaga. Llegó en plena Ventana FIBA y se puso inmediatamente a trabajar a las órdenes de Ibon Navarro, con la intención de estar a punto lo antes posible para estrenarse de verde y morado. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado para su debut en Lérida, el guion dio un giro. Rubit comenzó a sentirse indispuesto la semana pasada. Lo que primero se catalogó como un simple proceso vírico terminó evolucionando hacia una bronquitis que no solo le dejó sin energía, sino que también le apartó de los entrenamientos y le ha hecho perder bastantes kilos, otro problema añadido que tiene que "arreglarse" para que el de Houston pueda entrar en la convocatoria de 12 de Ibon Navarro en Oostende.

Rubit ha pasado por una bronquitis, de la que se está recuperando. / Unicaja

Fichaje esperado

El fichaje de Augustine Rubit ha sido recibido en el club con mucha expectación, al reunir el veterano jugador americano muchas cualidades que pueden hacer mejorar el juego interior del Unicaja, a partir de ahora. A finales de noviembre, cuando el Unicaja buscaba reforzar su pintura por la inoportuna lesión de David Kravish, el nombre del veterano pívot estadounidense apareció como la solución ideal. Con experiencia en Euroliga, carácter competitivo y un estilo de juego capaz de aportar músculo y eficiencia, su incorporación fue celebrada por el club como un buen movimiento estratégico.

Una presentación ilusionante

“Estoy feliz de formar parte de un programa histórico”, declaró el jugador en su primer contacto público con la afición cajista. Su debut no se puede descartar para este martes, pero habrá que esperar a que el club dé la lista de altas y bajas este lunes, antes de montarse en el avión rumbo a Bélgica. Con los deberes hechos en Europa, sería un partido perfecto para que tanto Audige, que se estrenó ante el Hiopos Lleida, como el citado Rubit, pudieran tener minutos para ir acoplándose al resto de sus compañeros y para coger ritmo de competición.

Por ahora, solo queda esperar. El estreno de Rubit se hace de rogar, pero en el club se confía que será una pieza importante para la mejor del equipo en lo que resta de temporada.