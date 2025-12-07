Así queda el Unicaja en la clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 9

El Unicaja mantiene su buen ritmo liguero y, tras ganar este sábado en la pista del Hiopos Lleida, 88-89, sigue cada jornada más asentado entre los 8 primeros, puestos que darán derecho a jugar la próxima Copa del Rey de Valencia 2026.

El Unicaja suma un balance de 6 victorias y 3 derrotas, tras las 9 primeras jornadas, que le colocan en la sexta posición, empatado con La Laguna Tenerife, pero por detrás del equipo tinerfeño, que tiene mejor average que los verde y morados. Los verdes suman tres victorias seguidas: Zaragoza, Manresa y Hiopos Lleida

Líderes

Los líderes son, una semana más, el Valencia Basket y el Real Madrid, con un récord de 8-2. Los dos tuvieron partidos muy complicados este domingo fuera de casa. El Real Madrid ganó en La Laguna 70-71, mientras que el Valencia Basket se impuso en el último partido de la jornada en la pista del Baskonia con una canasta sobre la bocina de Kameron Taylor (89-91).

Los jugadores del Real Madrid celebran su victoria frente al La Laguna Tenerife. / ACBPhoto-Emilio Cobos

Por detrás, ocupan la tercera y la cuarta plaza, empatados con un balance de 7-3 los dos equipos revelación de lo que va de curso. El UCAM Murcia es tercero, tras su contundente triunfo del sábado 88-110 en la pista del San Pablo Burgos, próximo rival cajista. Con el mismo balance, está el Joventut, que sufrió de lo lindo esta jornada para ganar al Baxi Manresa, 83-79, un partido en el que los verdinegros tuvieron que remontar en el último cuarto.

El UCAM celebra su victoria del sábado en Burgos. / ACBPhoto

Igualdad entre La Laguna y el Unicaja

Tras La Laguna (5º) y Unicaja (6º) están en zona de clasificados para la Copa del Rey el Barça (7º) y el Baskonia (8º). El equipo culé sigue mejorando tras la llegada al banquillo de Xavi Pascual. Este domingo se impusieron en el Palau Blaugrana al MoraBanc Andorra de Joan Plaza por 102-71.

Por su parte, la derrota in extremis del Baskonia les complica su camino hacia la Copa de Valencia, aunque, de momento, mantienen la octava plaza por mejor average que el resto de equipos con balance de 4-5: Surne Bilbao Basket, Breogán, Bàsquet Girona y Hiopos Lleida

Descenso

No hay novedades en la zona baja de la clasificación. una semana más, perdieron sus partidos el San Pablo Burgos, penúltimo, y el Coviran Granada, colista. Ambos tienen un balance de 1-8.