El San Pablo Burgos cambia de entrenador antes de visitar al Unicaja

El Unicaja hace un parón en la ACB para buscar el pase matemático al Round of 16 de la Basketball Champions League como primero de grupo, pero la actividad no para en la Liga Endesa, especialmente en la zona de descenso. Si bien el Covirán Granada ha anunciado varias bajas en su plantilla, es el Recoletas Salud San Pablo Burgos, rival de los de Ibon Navarro este sábado, el que ha cambiado el rumbo de su banquillo.

Bruno Savignani

El conjunto burgalés ha hecho oficial la destitución de Bruno Savignani después del 1-8 que le ha convertido este fin de semana en el colista de la categoría -empatado con el Granada-. El brasileño tomó las riendas del equipo el pasado mes de julio de 2024 en Primera FEB con el objetivo de devolverlo lo antes posible a la ACB y no lo hizo de cualquier forma. El Burgos se convirtió en el mejor equipo de la categoría de plata con un balance de 32-2.

El club confió en él pese a su inexperiencia para debutar en Liga Endesa y la mejor liga de Europa se lo ha llevado por delante. De hecho, el curso comenzó con victoria frente al Bàsquet Girona, pero después han venido ocho derrotas consecutivas que han obligado a la directiva del club ejecutar el cese antes de visitar al Unicaja en el Carpena.

Porfi Fisac

El relevo lo tomará Porfi Fisac, experimentado técnico en la Liga Endesa con 14 temporadas de experiencia y 435 partidos en equipos como el Blancos Rueda Valladolid, el Guipuzkoa Basket, el Casademont Zaragoza o el Gran Canaria. Salió del conjunto maño antes de terminar la temporada regular y ahora recupera su lugar en la rueda de la ACB.

El primer reto lo tendrá este sábado en el Martín Carpena, a donde volverá Yannick Nzosa para jugar con la camiseta visitante. Será la primera vez que lo haga después de enlazar cesiones en Primera FEB. La llegada de Ethan Happ le complica tener más minutos. Habrá que ver si con la llegada de Porfi Fisac su participación puede ir aumentando. Por lo pronto, el Burgos llegará con aires renovados a Málaga.