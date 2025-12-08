Unicaja: Ibon Navarro viaja a Ostende con Rubit y da descanso a tres jugadores

El Unicaja ya lo tiene todo preparado para viajar este lunes hacia Ostende, donde disputará mañana la jornada 5 de la fase de grupos de la Basketball Champions League, y hay importantes novedades en la convocatoria. Augustine Rubit vestirá por primera vez la camiseta cajista, mientras que Ibon Navarro da descanso a otros tres jugadores importantes.

Debut de Rubit

La noticia más importante es que el nuevo pívot ha dejado atrás esa bronquitis que le impidió estrenarse en Liga Endesa ante el Hiopos Lleida. Los médicos y el cuerpo técnico tenían una decisión que tomar, y la respuesta ha sido positiva después del entrenamiento. Rubit se ha visto debilitado, perdiendo algo de peso después de sufrir un virus previo, por lo que habrá que ver cuál puede ser su primer impacto físico.

Los canteranos Manu Trujillo y Arturas Butajevas se unen a la convocatoria para viajar hasta Bélgica. Con la clasificación prácticamente cerrada al Round of 16, los jugadores del Unicaja Alhaurín de la Torre podrían disfrutar de minutos importantes y rodaje con el primer equipo.

Descanso para tres jugadores

Además, Ibon Navarro ha dado descanso a tres jugadores como son Kendrick Perry, Tyson Pérez y Killian Tillie. Tanto el montenegrino como el francés sumaron minutos con sus selecciones y necesitan un respiro. Especialmente, el ala-pívot galo y su rodilla. El hispanodominicano, con el que también ha habido dolencias en semanas anteriores, es el otro jugador que se queda en Málaga trabajando.

Perry descansará tras un gran esfuerzo frente al Hiopos Lleida. / ACBPhoto

El que tampoco viaja, aunque podría estar lejos de ser una novedad, es Xavier Castañeda. Con su futuro en vilo, el bosnio enlaza otro partido más sin jugar. El club informó el viernes que también se había visto afectado por un proceso vírico.

¿Audige como base?

Sin Perry ni tampoco Castañeda, Ostende parece el partido elegido para que Chase Audige se pruebe como '1' al frente del Unicaja. Precisamente, es una posición que ya desempeñó en su paso por el próximo rival del Unicaja, el que le trajo a Europa en la temporada 2024/25. Ya disputó 03:39 minutos frente al Hiopos Lleida con buenas sensaciones físicas y defensivas, ahora tiene que hacerlo en la dirección de juego.

Así que serán estos 12 jugadores, en una convocatoria atípica, los que deberán certificar matemáticamente el paso al Round of 16 como líderes del Grupo G. Aparece en buen momento la BCL para ajustar a los dos últimos fichajes, dar descanso a los que acumulan más minutos y seguir dando confianza a los que la necesitan antes de afrontar un final de diciembre de Euroliga.