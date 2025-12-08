Horario y dónde ver gratis por TV el Filou Oostende-Unicaja de la BCL

El Unicaja se juega, matemáticamente, poner en pausa la Basketball Champions League hasta que el 20 de enero empiece el Round of 16. Está prácticamente certificado después de una fase de grupos a placer, pero ahora hay que ganar al Filou Oostende en tierras belgas para que esa clasificación sea una realidad.

¿Partido de fichajes?

Los de Ibon Navarro llegan con cuatro victorias consecutivas después de aquel borrón estrepitoso en Andorra. Desde entonces, Mersin Sports Club, Casademont Zaragoza, BAXI Manresa e Hiopos Lleida han sido las víctimas de un equipo que, pese a los vaivenes en la plantilla, ya empieza a ganar con continuidad sin practicar un baloncesto brillante.

Chase Audige, al fondo de la imagen, preparado para debutar con el Unicaja. / ACBPhoto

Será un partido muy señalado para Chase Audige. El estadounidense de pasaporte jamaicano debutó con el Unicaja el pasado sábado y ahora se reencontrará con el equipo que le trajo a Europa por primera vez. El ahora cajista defendió la camiseta del Oostende en la temporada 2024/25, en la que se enfrentó a los malagueños. También están los focos puestos en Augustine Rubit y en su posible recuperación para vivir su estreno.

Horario del Filou Oostende-Unicaja

El partido contra el equipo belga, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos, se jugará este martes 9 de diciembre, a partir de las 20.30 horas, en el COREtec Dome.

Dónde ver por TV

Los choques europeos del Unicaja se ven esta temporada en Courtside 1891. Solo hay que entrar en la página web (https://www.courtside1891.basketball) y registrarse para crear una cuenta. Una vez hecho, se verificará en un correo electrónico y ya se podrá acceder a la plataforma para ver todos los partidos de la Basketball Champions League gratuitamente.

Una vez acabe el encuentro, estarán disponible en La Opinión del Málaga la crónica del partido, las estadísticas del encuentro y las declaraciones de los protagonistas.